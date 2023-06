Honor 90 Lite se má oficiálně představit 6. července

Na francouzském webu se však objevily kompletní specifikace

Jedná se o střední třídu se 108Mpx foťákem a 90Hz displejem

Společnost Honor se chystá na odhalení řady Honor 90 v Evropě. K němu by mělo dojít již 6. července, avšak nyní se na francouzském webu objevily kompletní specifikace k chystanému Honoru 90 Lite. Jde zřejmě o chybu, ale právě díky ní víme, co od telefonu čekat a jediné na co si budeme muset počkat bude cena.

Honor 90 Lite velice podobný modelu Honor X50i, který je určen pro čínský trh. Když se podíváme na design, je zřejmé, že model 90 Lite se velmi podobá X50i, rozdíly ve specifikacích jsou pak poměrně malé. Hovoříme kupříkladu o kapacitě RAM, rychlosti nabíjení a zadních foťácích.

Honor 90 Lite disponuje 6,7palcovým LTPS LCD panelem s Full HD+ rozlišením a poměrem stran 19,9:9. Obnovovací frekvence pak činí 90 Hz, zde se tedy díváme spíše na průměr. Výkon telefonu obstarává čipset Dimensity 6020, který se blíží výkonu Snapdragonu 695. Dopomáhá mu 8 GB operační paměti RAM a 256GB úložiště. Samozřejmostí je nadstavba MagicOS 7.1 postavena okolo Androidu 13.

Na zadní straně se nalezneme 108Mpx hlavní fotoaparát, 5Mpx ultraširokoúhlý snímač a 2Mpx makro kameku, na přední straně se v průstřelu se nachází 16Mpx selfie kamerka. Výdrž obstarává 4500mAh baterie s podporou 22,5W nabíjení. Čtečka otisků prstů je umístěna na boku, nechybí slot na dvě SIM karty nebo Bluetooth 5.3. Mobil bude nabízený ve variantách Midnight Black, Titanium Silver a Cyan Lake, cena bude pravděpodobně oznámena až v červenci. Očekáváme, že se bude prodávat za přibližně 6 – 7 tisíc korun.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat třeba přes Google News, na Facebookové stránce a také na Instagramu. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Jak se vám zamlouvá Honor 90 Lite?

Zdroj: Honor