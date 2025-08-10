TOPlist

Honor 400 Lite teď poprvé pořídíte s cenou pod 5 500 Kč. Má tlačítko pro focení a krásný AMOLED

  • Cena Honoru 400 Lite poprvé klesla pod hranici 5 500 Kč
  • Nabízí dedikované AI tlačítko pro rychlé focení a vyhledávání
  • Chloubou je i pěkný AMOLED displej s jasem 3500 nitů

Adam Kurfürst
10.8.2025 08:00
Ikona komentáře 0
honor 400 lite cerna varianta na cerne barve

Zajímavá zpráva pro všechny, kdo shánějí dostupný smartphone s prémiovou výbavou. Honor 400 Lite se poprvé v historii dostal pod psychologickou hranici 5 500 Kč – nejlevnější nabídka je teď 5 390 Kč. Telefon zaujme především krásným AMOLED displejem a praktickým AI tlačítkem pro focení, které konkurence v této cenové kategorii nenabízí.

Co všechno Honor 400 Lite nabízí?

Prvním tahákem je rozhodně 6,7″ AMOLED displej s rozlišením 2412 × 1080 pixelů a maximálním jasem 3500 nitů. Na přímém slunci budete vidět perfektně, což ocení každý, kdo telefon používá venku. Obnovovací frekvence 120 Hz zajišťuje plynulé scrollování a hraní her.

honor 400 lite amoled displej s ptakem

Druhým trumfem je dedikované AI tlačítko na boku telefonu. Stačí jedno stisknutí a okamžitě fotíte. Dlouhým podržením aktivujete vizuální vyhledávání – namíříte na cokoliv a telefon vám řekne, co to je, kde to koupit nebo přeloží text. Když budete chtít natáčet video, jen tlačítko podržíte déle.

Výbava, která má své mouchy

Honor vsadil na 108Mpx hlavní fotoaparát s clonou f/1,75 a možností 3× bezeztrátového zoomu. Kvalita fotek je za denního světla velmi dobrá, v noci pomáhá přisvětlovací LED dioda přímo v modulu fotoaparátu. Selfie kamera má 16 Mpx.

Pod kapotou tiká procesor MediaTek Dimensity 7025-Ultra, který zvládne běžné používání bez problémů. Paměťová výbava 8 GB RAM a 256 GB úložiště je na této cenové úrovni standardní.

honor 400 lite zelena z boku zada displej tlacitka

Baterie s kapacitou 5230 mAh vydrží pohodlně celý den. Nabíjení 35W není nejrychlejší, ale pořád lepší než základní 25W u některé konkurence. Potěší certifikace IP65 – telefon zvládne prach i stříkající vodu.

Kritický pohled: Co mi na telefonu vadí?

Největší zklamání je absence slotu na paměťovou kartu. S 256 GB si sice většina lidí vystačí, ale možnost rozšíření by byla fajn. Procesor MediaTek není špatný, ale ve stejné cenové kategorii najdete telefony s výkonnějšími čipsety.

Druhý fotoaparát je jen 5Mpx širokoúhlý, což je v roce 2025 už trochu málo. A pozor – telefon nepodporuje bezdrátové nabíjení, což některé konkurenty ve stejné ceně mají.

Cena: 5 390 Kč

Srovnání s konkurencí

ModelCenaDisplejProcesorBaterie a nabíjení
Honor 400 Lite5 390 Kč6,7″ AMOLED, 120HzDimensity 7025-Ultra5230 mAh, 35W
POCO M7 Pro 5G4 990 Kč6,67″ AMOLED, 120HzDimensity 70255110 mAh, 45W
Samsung Galaxy A16 5G5 690 Kč6,7″ AMOLED, 90HzExynos 13305000 mAh, 25W
Motorola Moto G56 5G6 190 Kč6,7″ IPS, 120HzDimensity 70605200 mAh, 30W

Alternativy, které stojí za zvážení

Pokud vám AI tlačítko nic neříká a chcete ušetřit, POCO M7 Pro 5G za 4 990 Kč nabízí velmi podobnou výbavu včetně AMOLED displeje a dokonce rychlejší 45W nabíjení. Má sice o něco menší baterii, ale rozdíl nepoznáte.

Když preferujete značku Samsung, Galaxy A16 5G za 5 690 Kč je jen o tři stovky dražší. Dostanete sice jen 90Hz displej a pomalejší nabíjení, ale Samsung garantuje 6 let aktualizací – to Honor nenabízí.

Pro náročnější uživatele je tu Motorola Moto G56 5G za 6 190 Kč. Má výkonnější procesor a certifikaci IP69 pro extrémní odolnost. Displej je sice jen IPS, ale pokud potřebujete opravdu odolný telefon, je to lepší volba.

Využijete tuto slevu na Honor 400 Lite?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

