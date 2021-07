Platforma Wear OS (dříve Android Wear) nějakou dobu stagnovala a vypadalo to, že je pouze otázkou času, než definitivně umře. Stal se ale pravý opak. Qualcomm se vytasil s novými čipsety, Google se spojil se Samsungem a platforma silně roste. Díky otevřenému systému si můžeme z Google Play stahovat tisíce různých aplikací, ovšem vyznat se v těch kvalitních nemusí být jednoduché. V tomto pravidelném seriálu si tak budeme ukazovat tipy na zajímavé aplikace systému Wear OS, které stojí za vyzkoušení.

Máte tip na Wear OS aplikaci? Budeme rádi, když nám v komentářích zanecháte své tipy na zajímavé Wear OS aplikace. Budeme je pravidelně pročítat a pokud nás některá z nich zaujme, může se objevit v některém z dalších dílů tohoto seriálu.

Telegram

Asi nemá kvůli aplikaci smysl přecházet z jednoho messengeru na druhý. Pokud ale pravidelně používáte aplikaci Telegram a nemáte její Wear OS verzi, měli byste to rychle napravit. Telegram totiž nabízí i ve Wear OS plnohodnotné zasílání zpráv a to včetně smajlíků. Navíc je rychlá a uživatelské rozhraní hezky přehledné.

Google Mapy

Pokud z nějakého důvod nemáte ve Wear OS hodinkách nainstalované Google Mapy, měli byste to okamžitě udělat. Aplikace je velice propracovaná, nabízí přehledné prostředí a díky vibracím můžete na cestách získávat upozornění, kde máte zrovna odbočit. Aniž byste se tedy museli dotýkat telefonu, můžete si navigaci spustit přímo na hodinkách. Může se to hodit třeba i v situacích, kdy jste na dovolené a chcete si jít ráno zaběhat. S aplikací Google Mapy se neztratíte.

Strava

Aplikace Strava je jednou z aplikací, která může fungovat nezávisle na vašem mobilním telefonu. Pokud tedy máte hodinky se zabudovanou GPS, můžete sledovat vaší polohu a to ať už při běhu, nebo třeba při jízdě na kole. Většina výrobců hodinek má nějaké své Fitness aplikace, nebo v hodinkách bývá předinstalovaný Google Fit. Strava ovšem nabízí některá svá specifika, která vám mohou (ale nemusí) vyhovovat.

Bring! Shopping List

Znáte to, manžel(ka) vás pošle na nákup a dá vám s sebou nákupní seznam. Buď to udělá pěkně po staru a vše potřebné vám napíše na lísteček (proti čemuž mimochodem vůbec nic nemáme), nebo vám přes jednu z mnoha aplikací sdílí nákupní seznam. Aplikace Bring! Shopping List to samozřejmě umí také a mimo to má také propracovanou aplikaci na Wear OS, kde můžete seznam vidět hezky přehledně. Pokud tedy neradi vytahujete mobil každých 5 minut, může to být ideální volba.

Sleep As Android

Aplikace Sleep As Android je na telefony velice populární. Díky tomu, že telefon položíte vedle sebe vám umožní sledovat váš spánek, ovšem pokud máte hodinky s Wear OS, dokáže vám aplikace poskytnout ještě mnohem více dat. Dle našeho názoru jde o jednu z vůbec nejlepších aplikací na sledování spánku. Pochází navíc od českého indie vývojáře Petra Nálevky.

Jaké jiné Wear OS aplikace používáte?