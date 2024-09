Huawei ve čtvrtek 19. 9. 2024 představil hned několik novinek, ale vynikala mezi nimi jedna. Samotný Huawei asi nepočítal s tím, že zrovna tyto hodinky vzbudí tak velký zájem, protože většinu času strávil prezentací Huawei Watch GT 5. Což o to, i to je hezký kousek hardwaru a softwaru, ale neumí jednu věc, kterou umí Huawei Watch D2. Neumí měřit krevní tlak.

Pokud si teď říkáte, že to přece není nic převratného, že to umí třeba Galaxy Watch, nemáte pravdu. Zatímco konkurenti tlak odhadují pomocí senzorů, které monitorují průtok krve, tyto hodinky poskytují plnohodnotné a opravdové měření. Nepotřebují ani kalibraci a už vůbec ne opakovanou. Prostě si je nasadíte, stisknete ikonu a měříte. Abychom byli přesní, tohle umí ještě jedny hodinky, a to předchozí model, Huawei Watch D. Dnes představený D2 je jejich nástupce.

Jak se měří krevní tlak hodinkami

Hodinky mají speciální pásek, který v sobě skrývá podobnou manžetu, jakou mají lékařské tonometry. Ta se natlakuje vzduchem a speciální senzory vyhodnotí krevní tlak. Během celé prezentace nepadla ani jedna zmínka o umělé inteligenci. Celé je to úplně obyčejná fyzika, ale perfektně zpracovaná.

Huawei Watch D2

Když odhlédneme od schopnosti měřit krevní tlak, jedná se už o poměrně normální chytré hodinky. Nejsou tak otevřené jako hodinky s WearOS, ale to ani není jejich cílem. Tyto chytré hodinky se zaměřují na monitorování zdraví a sportu. Díky uzavřenému systému poskytují delší výdrž na baterii, a to až 6 dnů s aktivním měřením krevního tlaku.

Měření krevního tlaku totiž nebudete provádět na vyžádání, i když to jde taky. Nastavíte si plán a hodinky pak už samy aktivují v dané časy měření. Vy jen zaujmete správnou polohu s rukou přitisknutou na hrudníku. V noci to zvládnou i bez toho. Tato funkce je důležitá, dává totiž přehled o vývoji krevního tlaku během dne i noci.

Parametry

Hodinky mají rozměry 48 × 38 × 13.3 mm a hmotnost 40 gramů, Displej o úhlopříčce 1.82 palce je typu AMOLED a má rozlišení 480 × 408 pixelů při PPI 347.

Hodinky jsou kompatibilní s telefony s operačním systémem Android i iOS. Z konektivity zmíníme NFC, Bluetooth 5.2 a GPS. Hodinky teoreticky zvládají placení, ale nová služba, kterou Huawei zmínil, se rozbíhá teprve v Polsku a následovat má Německo. Česko není vůbec na pořadu dne.

Cena a dostupnost

Cena bude asi 10 000 Kč za černou variantu a 11 000 Kč za zlatou. Dostupnost závisí na rychlosti vyřízení certifikace měření tlaku. Očekává se ale, že bude velmi rychlá.

Zdroj: vlastní, prezentace Huawei v Barceloně, Huawei