Letos musely brát e-shopy poprvé na vědomí nová pravidla pro ochranu spotřebitele (nejen) u Black Friday akcí

Průměrná sleva letos činila okolo 20 %

Některé obchody ale opět uměle navyšovaly ceny a to dokonce i o 300 %

Letošní Black Friday byl vůbec první akcí podobného typu, kde platila nová evropská pravidla pro ochranu spotřebitele. Tu a tam vás na našem magazínu o zajímavých slevách informujeme, přičemž veškeré slevy ověřujeme přes doplněk Hlídač shopů, který poskytuje pod cenou velké části obchodů historický graf zobrazující ceny. A právě tým Hlídače shopů nyní vydal analýzu, která ukazuje, které e-shopy byly letos opravdu poctivé, a které naopak pravidla ignorovaly.

Dle poskytnutých dat vyšly z analýzy dobře velké české e-shopy s elektronikou, jako například Alza, CZC či Mall, oproti loňskou si ale dobře vedl také Lidl či KnihyDobrovsky. Průměrné slevy se pohybovaly okolo 20 %, přičemž ten, kdo uváděl slevy přes 25 % se většinou dopouštěl nekalých praktik, nebo porušoval nová evropská pravidla. To zahrnuje třeba neuvedení minimální ceny u zlevněných produktů, některé e-shopy je vypočítávaly z cen, za něž produkty nikdy neprodávaly.

Například tržiště Kaufland se ukázalo jako poměrně lživé. U některých produktů byla prý cena navýšena až o 300 % a nejlépe na tom nebyl ani web Pilulka, kde se objevovaly výrobky o přibližně 26 % dražší, než tomu bylo před Black Friday. Hlídač Shopů si posvítil také na elektro Okay a drogerii Teta, kde měli nalézt zjevnou systematičnost v porušování pravidel jednoduchým pohledem do použitého zdrojového kódu.

Komentář Jany Malovcové z advokátní kanceláře Mavericks: “Veškerá oznámení, která vytvářejí dojem snížení ceny zboží, musí obsahovat informaci o nejnižší ceně výrobku, za kterou jej prodávající nabízel a prodával v době 30 dnů před poskytnutím slevy (případně od okamžiku, kdy začal výrobek nabízet a prodávat, pokud je výrobek v prodeji méně než 30 dnů). V tomto smyslu musí být tedy sleva z ceny prezentována vždy spolu s uvedením předchozí ceny jako ceny referenční. Porušování těchto povinností je přestupkem, za který může Česká obchodní inspekce uložit prodejcům pokutu až 5 milionů Kč. Za jednání, která dále naplňují znaky nekalé obchodní praktiky, mohou pak být uloženy i citelně větší sankce, a to až do výše 4 % celkového ročního obratu prodejce (resp. do 50 milionů Kč, není-li informace o ročním obratu dostupná).”

Prodejci prý často hledají cestu také přes používání kupónů, s nimiž se roztrhl pytel právě s novým zákonem. Hlídač Shopů tvrdí, že jsou ve většině případů používány špatně, nepracují s minimálními cenami, nebo jejich výše obchodníci nezapočítávají do nejnižší ceny před danou slevovou akcí.

Jakub Balada shrnuje za tým Hlídače shopů: “Novely zákona jsme se nemohli dočkat, jelikož přesně definuje nekalé praktiky, proti kterým bojujeme už 6 let. Jsme také rádi, že největší české e-shopy s námi spolupracují a nová pravidla vesměs dodržují. Na druhou stranu nechápeme, že další známé e-shopy nová pravidla vůbec nebo ve velkém množství případů stále nereflektují, přičemž novela platí již od ledna a e-shopům za její nedodržování hrozí velké pokuty.”

Kompletní analýzu od Jakuba Balady si můžete přečíst na Apify.

Zdroj: Blog.Apify, Hlídač shopů