Famózní MiniLED televize za 22 tisíc! Hisense U8Q má přes 1000 stmívacích zón, Dolby Vision IQ a 4.1.2 zvuk Hlavní stránka Zprávičky 55" Hisense U8Q je Mini LED televize s 1 092 zónami stmívání, 165 Hz, Dolby Vision IQ a zvukem 4.1.2 o výkonu 70 W Původně 27 990 Kč, nyní za 22 392 Kč — plus 5 let záruky a Antik TV předplatné zdarma po registraci Menší úhlopříčka, ale prémiová kvalita — ideální pro ty, kdo upřednostňují obraz před velikostí, nebo hledají TV i jako monitor k PC Jakub Kárník Publikováno: 4.4.2026 10:00 Za 22 tisíc koupíte klidně 65″ nebo 75″ Mini LED televizi — ale s polovičním počtem stmívacích zón a většinou bez Dolby Vision IQ. Hisense 55U8Q je teď na Alze za 22 392 Kč a nabízí parametry, které byste u jiných značek hledali ve výrazně vyšších cenových patrech. Pokud vám nejde primárně o centimetry, ale o kvalitu obrazu, je to jedna z nejlepších 55″ televizí na trhu. Proč 55" a ne větší S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete špičkový obraz na 55″ — ať už na filmy, hry, sport, nebo jako velký monitor k počítači se 165 Hz přes USB-C.⚠️ Zvažte, že za podobnou cenu seženete větší Mini LED TV, jen s nižší kvalitou podsvícení.💡 Za 22 392 Kč dostanete 1 092 stmívacích zón, Dolby Vision IQ, 4× HDMI 2.1, vestavěný subwoofer a 5 let záruky po registraci. KOUPIT ZA 22 392 KČ Proč 55″ a ne větší 1 092 zón lokálního stmívání na 55″ panelu je extrémně hustá síť — černá je hluboká, blooming kolem jasných objektů minimální a kontrast se blíží OLED modelům, které mají ale nižší svítivost. Jas až 4 000 nitů v HDR znamená, že televize zvládne i přímé sluneční světlo díky antireflexní úpravě Anti-Reflection PRO. Quantum Dot technologie s certifikací Pantone dodává přesné, realistické barvy. Herní režim 165 Hz s VRR, ALLM a certifikací FreeSync Premium Pro přes všechny čtyři HDMI 2.1 porty dělá z U8Q skvělý herní displej. A tady přichází zajímavý scénář: USB-C port s přenosem 4K při 165 Hz umožňuje připojit MacBook nebo jiný notebook— televize poslouží jako prémiový monitor se subwooferem a Dolby Atmos v jednom. Vestavěný audio systém 4.1.2 o výkonu 70 W (specifikace uvádí až 100 W v kombinaci s Hi-Concerto) se subwooferem a horními reproduktory je na vestavěný zvuk nadstandardní. Zahraniční recenze potvrzují, že pro běžné sledování soundbar nepotřebujete. S čím počítat Systém VIDAA má Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video i české služby (Oneplay, Lepší.TV, Skylink), ale není to Google TV — vlastní aplikace nenainstalujete. Pro 99 % uživatelů to nevadí, pro tech nadšence to může být limit. A 55″ je prostě 55″ — pokud sedíte dál než 2,5 metru, zvažte, zda vám úhlopříčka stačí. VYUŽÍT SLEVU 20 % + 5 LET ZÁRUKY Řešíte u televize víc velikost, nebo kvalitu obrazu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi