Výborná pro hráče i milovníky filmů! Obří TV Hisense U7Q se 144 Hz a slušným zvukem hodně zlevnila Hlavní stránka Zprávičky 85palcová MiniLED televize Hisense U7Q nyní stojí 28 792 Kč se slevovým kódem ALZADNY20 Nabízí nativní 144Hz panel pro hráče, QLED technologii s certifikací Pantone a 352 zón lokálního stmívání K televizi získáte 5 let záruky po registraci a předplatné Antik TV v celkové hodnotě 4 068 Kč zdarma Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 12.12.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Čínský výrobce Hisense letos představil svou MiniLED řadu U7Q, která cílí na zákazníky hledající velkou televizi s pokročilou technologií za rozumnou cenu. Model v 85palcové verzi původně startoval na ceně 44 990 Kč, nyní se na Alze s kódem ALZADNY20 prodává za 28 792 Kč – tedy o 16 198 Kč levněji. Jde o jednu z nejlevnějších 85″ MiniLED televizí na českém trhu. MiniLED s 352 zónami lokálního stmívání Hlavní devizou Hisense U7Q je MiniLED technologie, která používá tisíce malých LED diod místo desítek větších. Výsledkem je přesnější řízení podsvícení a vyšší kontrast – světlé oblasti zůstávají jasné, zatímco tmavé části obrazu jsou skutečně černé bez prosvítání. U7Q disponuje 352 zónami lokálního stmívání. Na 85palcovou úhlopříčku to není rekordní hodnota – prémiové modely v této velikosti mají klidně přes 700 zón. Přesto je to ale výrazné vylepšení oproti základním televizorům bez lokálního stmívání, které mají blooming kolem jasných objektů na tmavém pozadí. KOUPIT HISENSE U7Q SE SLEVOU Nativní 144Hz panel pro hráče Hisense U7Q používá nativní 144Hz panel s 4K rozlišením. Vyšší frekvence znamená plynulejší pohyb a nižší odezvu, což ocení především hráči rychlých her. Game Mode PRO podporuje VRR (Variable Refresh Rate) a AMD FreeSync Premium, které eliminují trhání obrazu a zpoždění. HDMI 2.1 bandwidth pak zajišťuje podporu 4K při 120Hz nebo 144Hz (v závislosti na zdroji). Gamer Dashboard umožňuje upravovat herní nastavení v reálném čase bez přerušení hry. Pro konzolové hráče s PlayStation 5 nebo Xbox Series X to znamená možnost využít plný výkon hardwaru bez limitací televize. QLED s certifikací Pantone a AI procesor Televize používá QLED panel s certifikací Pantone, což zaručuje přesné barevné podání. Quantum Dot technologie zajišťuje více než miliardu odstínů barev a široký barevný gamut. Procesor Hi-View AI Engine automaticky vylepšuje obraz na základě zobrazovaného obsahu. AI 4K Upscaling převádí Full HD nebo i horší kvalitu na úroveň blízkou 4K, HDR Enhancement zase dokáže převést SDR obsah do formy podobné HDR s lepšími detaily a vyšším kontrastem. KOUPIT HISENSE U7Q SE SLEVOU AI Chroma Light Sensor přizpůsobuje jas a barevnou teplotu okolnímu světlu – obraz vypadá dobře ráno i večer. AI Sports Mode zase vylepšuje sportovní přenosy. Zabudovaný subwoofer a Dolby Atmos Hisense U7Q má zabudovaný subwoofer přímo v těle televize, což je v této kategorii neobvyklé. Slyšíte silné basy bez nutnosti kupovat externí subwoofer, což oceníte v akčních filmech nebo při poslouchání hudby. Celkový výkon reproduktorového systému činí 50W s podporou Dolby Atmos pro prostorový 3D zvuk. Funkce Hi-Concerto umožňuje synchronizaci televize s kompatibilním soundbarem – oba zařízení spolupracují v harmonii a vytváří vyladěné domácí kino. Podporovány jsou také Dolby Digital AC4 a bezdrátový přenos zvuku WISA Ready pro připojení externích reproduktorů bez kabelů. HDR formáty a Filmmaker Mode Televize podporuje všechny hlavní HDR formáty – Dolby Vision IQ, HDR 10+ Adaptive, HDR10 a HLG. Dolby Vision IQ automaticky přizpůsobuje obraz okolnímu světlu, HDR 10+ Adaptive zase dynamicky upravuje jas podle jednotlivých scén. Filmmaker Mode zachovává originální barevné podání, poměr stran a snímkovou frekvenci přesně tak, jak to zamýšleli tvůrci. Režim vypíná vyhlazování pohybu a další postprocessing, takže filmy vypadají autenticky. VIDAA systém a připojení Televize běží na operačním systému VIDAA s přístupem k aplikacím jako Oneplay (O2TV), Disney+, Netflix, Prime Video nebo HBO. Podporováno je hlasové ovládání v češtině a integrace do chytré domácnosti přes Google Home, Apple Home a Matter. K dispozici je WiFi 6E pro rychlé bezdrátové připojení, 4× HDMI 2.1, 2× USB, CI+ slot pro dekódovací karty, LAN, Bluetooth 5.0 a podpora Apple AirPlay 2, Chromecast a Miracast. Po připojení externího HDD můžete nahrávat oblíbené pořady přes USB nahrávání. Televizní tuner podporuje DVB-T2/S2/C a HbbTV 2.0.3. Pro instalaci na stěnu použijete držák standardu VESA 600 × 400 mm. Darky v hodnotě téměř 6 000 Kč K televizi získáte po registraci prodlouženou záruku na celkem 5 let v hodnotě 1 783 Kč a předplatné Antik TV v hodnotě 4 068 Kč. Celková hodnota darků činí 5 851 Kč, což není zanedbatelná částka. Antik TV nabízí přístup k filmům a seriálům bez nutnosti dalších předplatných, 5letá záruka pak poskytuje klid v případě technických problémů. KOUPIT HISENSE U7Q SE SLEVOU Pro koho je Hisense U7Q vhodná? Hisense U7Q v 85palcové verzi za 28 792 Kč cílí na ty, kdo hledají velkou MiniLED televizi s pokročilými herními funkcemi za přijatelnou cenu. Za necelých 29 tisíc získáte obří obrazovku s technologií, která ještě před pár lety byla dostupná jen v prémiových modelech. Ocení ji především hráči na konzolích nebo PC – nativní 144Hz panel, VRR, AMD FreeSync Premium a HDMI 2.1 zajistí plynulé hraní bez trhání nebo zpoždění. Game Mode PRO a Gamer Dashboard pak umožňují detailní nastavení přímo během hry. Filmoví fanoušci ocení podporu všech hlavních HDR formátů včetně Dolby Vision IQ, Filmmaker Mode pro autentický zážitek a zabudovaný subwoofer pro hlubší basy. AI vylepšení obrazu pak zlepší i starší filmy nebo pořady v nižší kvalitě. KOUPIT HISENSE U7Q SE SLEVOU Velká úhlopříčka 215 cm (85 palců) je ideální pro větší obývací pokoje, kde sedíte ve vzdálenosti 3-4 metrů od televize. Pro menší místnosti by byla příliš velká a nepohodlná na sledování. Na druhou stranu je třeba počítat s tím, že 352 zón lokálního stmívání není ideální na tak velkou úhlopříčku. Prémiové 85palcové MiniLED televize mají klidně trojnásobek zón, což znamená ještě přesnější kontrolu podsvícení a menší blooming. U7Q také používá LCD panel, ne OLED – to znamená, že černá nebude tak dokonalá jako u OLED televizí a pozorovací úhel bude užší. Pro většinu uživatelů to ale nebude problém, MiniLED s 352 zónami je pořád výrazně lepší než běžné LED televize bez lokálního stmívání. Je pro vás 85 palců ideální velikost televize? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza HiSense slevy Televize Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku Jakub Kárník 21.10.2024