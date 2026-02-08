TOPlist

Masivní 98" TV Hisense pod 30 tisíc? Tenhle model má 144 Hz a v Česku hodně zlevnil

  • Hisense 98E7Q je téměř 2,5metrová QLED televize s Quantum Dot technologií
  • Má 144 Hz v herním režimu, Dolby Vision, Dolby Atmos a vestavěný subwoofer
  • S kódem ALZADNY25 stojí 29 993 Kč místo původních 49 990 Kč – sleva 20 tisíc

Jakub Kárník
8.2.2026 08:00
Ikona komentáře 0
hisense 98 tv jpg

Devadesát osm palců. Skoro dva a půl metru úhlopříčky. To už není televize, to je zeď. Hisense 98E7Q patří mezi největší televizory, které si můžete domů pořídit bez hypotéky. A teď je ve slevě, která dává smysl.

Kinosál za cenu běžné TV

Panel využívá QLED s Quantum Dot technologií pro syté barvy a podporuje Dolby Vision i HDR10+. Obnovovací frekvence 100/120 Hz zajišťuje plynulý obraz, v herním režimu Game Mode Pro to šplhá až na 144 Hz s VRR.

Zvuk obstarávají reproduktory s výkonem 50 W včetně vestavěného subwooferu, podporou Dolby Atmos a DTS Virtual:X. Na papíře to zní slibně, ale jeden ze zákazníků na Alze píše upřímně: „Zní jako by hrála ze sudu.“ Počítejte se soundbarem – u televize téhle velikosti je to stejně standard.

Systém VIDAA nabízí české hlasové ovládání, Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video i české služby jako Oneplay. Čtyři HDMI porty a podpora AirPlay 2 i Chromecast pokryjí většinu potřeb.

Co říká 5 zákazníků

Hodnocení 4,3 z 5 od 5 kupujících, reklamovanost nulová. Jeden zákazník shrnuje: „Chtěl jsem relativně velkou telku, ale ne za cenu Fabie.“ Chválí obraz, rychlý systém a překvapivě ergonomický ovladač, který na první pohled vypadá „lowcostově“, ale v ruce sedí výborně.

Kritika míří na zmíněný zvuk a spotřebu až 400 W v lepších obrazových režimech. To není zanedbatelné – počítejte s tím v účtech za elektřinu.

Původní cena byla 49 990 Kč, se slevovým kódem ALZADNY25 ji pořídíte za 29 993 Kč. To je sleva 20 tisíc a za 98″ QLED s herním režimem (144 Hz) výjimečná nabídka. K nákupu dostanete ještě předplatné Antik TV zdarma (hodnota přes 4 000 Kč). Jen si změřte zeď – 249 cm úhlopříčky potřebuje prostor.

Máte doma prostor na téměř 2,5metrovou televizi?

O autorovi

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

