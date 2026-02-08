Masivní 98" TV Hisense pod 30 tisíc? Tenhle model má 144 Hz a v Česku hodně zlevnil Hlavní stránka Zprávičky Hisense 98E7Q je téměř 2,5metrová QLED televize s Quantum Dot technologií Má 144 Hz v herním režimu, Dolby Vision, Dolby Atmos a vestavěný subwoofer S kódem ALZADNY25 stojí 29 993 Kč místo původních 49 990 Kč – sleva 20 tisíc Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 8.2.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Devadesát osm palců. Skoro dva a půl metru úhlopříčky. To už není televize, to je zeď. Hisense 98E7Q patří mezi největší televizory, které si můžete domů pořídit bez hypotéky. A teď je ve slevě, která dává smysl. Kinosál za cenu běžné TV Panel využívá QLED s Quantum Dot technologií pro syté barvy a podporuje Dolby Vision i HDR10+. Obnovovací frekvence 100/120 Hz zajišťuje plynulý obraz, v herním režimu Game Mode Pro to šplhá až na 144 Hz s VRR. Zvuk obstarávají reproduktory s výkonem 50 W včetně vestavěného subwooferu, podporou Dolby Atmos a DTS Virtual:X. Na papíře to zní slibně, ale jeden ze zákazníků na Alze píše upřímně: „Zní jako by hrála ze sudu.“ Počítejte se soundbarem – u televize téhle velikosti je to stejně standard. KOUPIT NA ALZE Systém VIDAA nabízí české hlasové ovládání, Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video i české služby jako Oneplay. Čtyři HDMI porty a podpora AirPlay 2 i Chromecast pokryjí většinu potřeb. Co říká 5 zákazníků Hodnocení 4,3 z 5 od 5 kupujících, reklamovanost nulová. Jeden zákazník shrnuje: „Chtěl jsem relativně velkou telku, ale ne za cenu Fabie.“ Chválí obraz, rychlý systém a překvapivě ergonomický ovladač, který na první pohled vypadá „lowcostově“, ale v ruce sedí výborně. Kritika míří na zmíněný zvuk a spotřebu až 400 W v lepších obrazových režimech. To není zanedbatelné – počítejte s tím v účtech za elektřinu. KOUPIT NA ALZE Původní cena byla 49 990 Kč, se slevovým kódem ALZADNY25 ji pořídíte za 29 993 Kč. To je sleva 20 tisíc a za 98″ QLED s herním režimem (144 Hz) výjimečná nabídka. K nákupu dostanete ještě předplatné Antik TV zdarma (hodnota přes 4 000 Kč). Jen si změřte zeď – 249 cm úhlopříčky potřebuje prostor. Máte doma prostor na téměř 2,5metrovou televizi? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza HiSense slevy Televize Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku Jakub Kárník 21.10.2024