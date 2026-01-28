Nejlepší nabídka na českém trhu? Tahle obrovská Mini LED televize s vestavěným subwooferem zlevnila pod 27 tisíc! Hlavní stránka Zprávičky Hisense 85U7Q je 85" Mini LED televize s 352 zónami lokálního stmívání Má nativní 144 Hz panel pro gaming, Dolby Vision IQ a vestavěný subwoofer S kódem 25HISENSE2026 stojí 26 993 Kč místo původních 44 990 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 28.1.2026 18:55 Žádné komentáře 0 85 palců televizní plochy za cenu, za kterou jinde pořídíte spíše 75″. Hisense 85U7Q kombinuje Mini LED podsvícení s QLED panelem a herními funkcemi – a teď je o 40 % levnější než při uvedení na trh. Mini LED s 352 zónami stmívání Technologie Mini LED znamená přesnější řízení podsvícení – 352 zón lokálního stmívání sice není nejvyšší hodnota, avšak zobrazení bude stále mnohem lepší než standardní LED panely. QLED panel s certifikací Pantone pokrývá široký barevný gamut. Podporuje Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive i HLG. Procesor Hi-View AI Engine automaticky upravuje obraz podle obsahu a AI Upscaling vylepší i starší materiál na kvalitu blízkou 4K. Pro hráče je tu nativní 144Hz panel s VRR a AMD FreeSync Premium. Game Mode PRO minimalizuje input lag, Gamer Dashboard umožňuje úpravy nastavení bez přerušení hry. Čtyři porty HDMI 2.1 pojmou konzole i PC současně. Zvuk obstarávají 50W reproduktory s vestavěným subwooferem a podporou Dolby Atmos. KOUPIT NA ALZE Chytrá výbava a bonusy v ceně Systém VIDAA nabízí české aplikace včetně Oneplay, Prima+, SledováníTV i Skylink. Připojení zahrnuje WiFi 6E, Bluetooth 5.0, AirPlay 2 a podporu chytré domácnosti přes Google Home, Apple HomeKit i Matter. Hlasové ovládání funguje v češtině. Hmotnost je 40 kg a VESA 600×400 umožňuje montáž na zeď. KOUPIT NA ALZE Bonus: po registraci získáte 5 let záruku a předplatné Antik TV zdarma. Původní cena činila 44 990 Kč, postupně klesla na 35 990 Kč a nyní ji se slevovým kódem 25HISENSE2026 pořídíte za 26 993 Kč. Za 85″ Mini LED s herními funkcemi a vestavěným subwooferem je to výjimečná nabídka. Máte doma televizi nad 75 palců, nebo vám stačí menší úhlopříčka? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza HiSense slevy Televize Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku Jakub Kárník 21.10.2024