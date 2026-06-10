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Obří 85" televize Hisense stojí jen 21 tisíc! Cena novinky s QLED panelem klesla o čtvrtinu

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
10.6.2026 06:00
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Hisense 85E7S na stene

Máte dostatek prostoru v obýváku na nadprůměrně velkou televizi? 85″ model Hisense 85E7S teď s kódem ALZADNY25 klesl na 20 993 Kč z 27 990 Kč. Pyšní se podporou technologií Dolby Vision a Dolby Atmos, ale oproti dražší konkurenci nemusí být nejlepší volbou pro hráče.

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Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete co největší obrazovku na filmy a seriály s podporou Dolby Vision za rozumné peníze.
⚠️ Zvažte, jestli nehledáte 120Hz panel na hraní nebo špičkový kontrast – jde o 60Hz QLED s DLED podsvícením.
💡 Za 20 993 Kč dostanete 85″ Dolby Vision televizi a k tomu předplatné Antik TV zdarma.

Proč je tahle televize zajímavá

Hlavní lákadlo Hisense 85E7S je obří 85″ obrazovka za cenu menších modelů. Panel Hi-QLED sází na syté barvy a televize navíc podporuje Dolby Vision, což u QLED v této cenové třídě nebývá samozřejmost a u filmů přidá na kontrastu a detailech. Za 20 993 Kč jde o hodně úhlopříčky a výbavy, k tomu dostanete předplatné Antik TV zdarma.

Co nabídne v praxi

Základ je 4K rozlišení 3840 × 2160 doplněné o AI 4K Upscaler a AI Smooth Motion, které vytahují starší obsah blíž ke 4K a vyhlazují pohyb. O zvuk se stará Dolby Atmos s reproduktory 2× 15 W. Hráči ocení Game Mode Plus s VRR, ALLM a herním panelem Game Bar a nízkou odezvu kolem 10 ms – panel ale běží nativně na 60 Hz, takže nečekejte 120 fps.

Hisense 85E7S render zepredu

Z konektivity nechybí 3× HDMI 2.1 (s eARC), 2× USB, Wi-Fi a Bluetooth. Systém VIDAA Smart TV nabídne Netflix, Disney+, HBO Max, O2TV i Prime Video, k tomu hlasové ovládání v češtině a AirPlay 2. Pro montáž počítejte s hmotností necelých 28 kg a úchytem VESA 500 × 400.

KOUPIT ZA 20 993 KČ

Na co si dát pozor

Hlavní kompromis je 60Hz panel – pro hraní ve 120 fps není ideální, byť VRR a ALLM odezvu hlídají. Televize má DLED podsvícení bez pokročilého lokálního stmívání, takže černá a kontrast nebudou na úrovni Mini LED ani OLED a v tmavých scénách to bude znát. Jde navíc o novinku zatím bez recenzí, takže dlouhodobou spolehlivost ukáže až provoz. A protože je to velký a těžký kus (přes 27 kg), počítejte s pevným držákem a montáží ve dvou – na velkou obrazovku se navíc hodí dokoupit i soundbar.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Za 20 993 Kč místo 27 990 Kč je Hisense 85E7S hodně velká televize za málo peněz a díky Dolby Vision i Dolby Atmos dobrá volba na filmy a seriály ve velkém obýváku. Bonusem je předplatné Antik TV zdarma. Kdo ale chce 120Hz hraní nebo špičkový kontrast, měl by sáhnout po dražší kategorii s Mini LED či OLED.

CHCI VELKOU TELEVIZI

Láká vás co největší obrazovka na filmy, nebo radši menší televizi s lepším kontrastem?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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