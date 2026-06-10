Obří 85" televize Hisense stojí jen 21 tisíc! Cena novinky s QLED panelem klesla o čtvrtinu Hlavní stránka Zprávičky 85" Hisense 85E7S je 4K QLED televize (model 2026) s Dolby Vision a Dolby Atmos S kódem ALZADNY25 stojí 20 993 Kč místo 27 990 Kč (sleva 6 997 Kč) K tomu po registraci získáte předplatné Antik TV zdarma (dárek v hodnotě 4 068 Kč) Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.6.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Máte dostatek prostoru v obýváku na nadprůměrně velkou televizi? 85″ model Hisense 85E7S teď s kódem ALZADNY25 klesl na 20 993 Kč z 27 990 Kč. Pyšní se podporou technologií Dolby Vision a Dolby Atmos, ale oproti dražší konkurenci nemusí být nejlepší volbou pro hráče. CHCI TELEVIZI V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete co největší obrazovku na filmy a seriály s podporou Dolby Vision za rozumné peníze.⚠️ Zvažte, jestli nehledáte 120Hz panel na hraní nebo špičkový kontrast – jde o 60Hz QLED s DLED podsvícením.💡 Za 20 993 Kč dostanete 85″ Dolby Vision televizi a k tomu předplatné Antik TV zdarma. Proč je tahle televize zajímavá Hlavní lákadlo Hisense 85E7S je obří 85″ obrazovka za cenu menších modelů. Panel Hi-QLED sází na syté barvy a televize navíc podporuje Dolby Vision, což u QLED v této cenové třídě nebývá samozřejmost a u filmů přidá na kontrastu a detailech. Za 20 993 Kč jde o hodně úhlopříčky a výbavy, k tomu dostanete předplatné Antik TV zdarma. Co nabídne v praxi Základ je 4K rozlišení 3840 × 2160 doplněné o AI 4K Upscaler a AI Smooth Motion, které vytahují starší obsah blíž ke 4K a vyhlazují pohyb. O zvuk se stará Dolby Atmos s reproduktory 2× 15 W. Hráči ocení Game Mode Plus s VRR, ALLM a herním panelem Game Bar a nízkou odezvu kolem 10 ms – panel ale běží nativně na 60 Hz, takže nečekejte 120 fps. Z konektivity nechybí 3× HDMI 2.1 (s eARC), 2× USB, Wi-Fi a Bluetooth. Systém VIDAA Smart TV nabídne Netflix, Disney+, HBO Max, O2TV i Prime Video, k tomu hlasové ovládání v češtině a AirPlay 2. Pro montáž počítejte s hmotností necelých 28 kg a úchytem VESA 500 × 400. KOUPIT ZA 20 993 KČ Na co si dát pozor Hlavní kompromis je 60Hz panel – pro hraní ve 120 fps není ideální, byť VRR a ALLM odezvu hlídají. Televize má DLED podsvícení bez pokročilého lokálního stmívání, takže černá a kontrast nebudou na úrovni Mini LED ani OLED a v tmavých scénách to bude znát. Jde navíc o novinku zatím bez recenzí, takže dlouhodobou spolehlivost ukáže až provoz. A protože je to velký a těžký kus (přes 27 kg), počítejte s pevným držákem a montáží ve dvou – na velkou obrazovku se navíc hodí dokoupit i soundbar. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 20 993 Kč místo 27 990 Kč je Hisense 85E7S hodně velká televize za málo peněz a díky Dolby Vision i Dolby Atmos dobrá volba na filmy a seriály ve velkém obýváku. Bonusem je předplatné Antik TV zdarma. Kdo ale chce 120Hz hraní nebo špičkový kontrast, měl by sáhnout po dražší kategorii s Mini LED či OLED. CHCI VELKOU TELEVIZI Láká vás co největší obrazovka na filmy, nebo radši menší televizi s lepším kontrastem? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce HiSense Sleva Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024