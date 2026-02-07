Obří 85" QLED TV pod 20 tisíc! Tento model Hisense má Dolby Vision a herní režim Hlavní stránka Zprávičky Hisense 85E7Q je 85" QLED televize s Quantum Dot technologií a Dolby Vision Herní režim Game Mode Plus s VRR simuluje 120 Hz pro konzole Aktuálně za 19 971 Kč místo původních 29 990 Kč – sleva 10 tisíc Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 7.2.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Osmdesát pět palců za dvacet tisíc? Před pár lety utopie, dnes realita. Hisense 85E7Q je model pro rok 2025, který nabízí obří úhlopříčku 215 cm s QLED panelem a kompletní výbavou pro filmy i hraní. A k tomu dostanete Antik TV zdarma. QLED s Dolby Vision i Atmos Panel využívá technologii Quantum Dot pro sytější a realističtější barvy. Rozlišení 4K (3840 × 2160) doplňuje podpora Dolby Vision, HDR10+ i HLG – pokryté máte prakticky všechny HDR formáty. Podsvícení Direct LED zajišťuje rovnoměrný jas po celé ploše, avšak nečekejte kvalitu jako u MiniLED modelů. Zvuk obstarávají reproduktory s výkonem 30 W a podporou Dolby Atmos. Na domácí kino to úplně nestačí, ale pro běžné sledování je to solidní základ. Funkce EzPlay umožňuje snadné propojení s kompatibilním soundbarem. AI funkce zahrnují 4K upscaling (vylepšení nižšího rozlišení na 4K), AI Smooth Motion pro plynulý pohyb a 3D redukci šumu. Adaptivní světelný senzor automaticky upravuje jas podle podmínek v místnosti. Pro hráče i filmaře Herní režim Game Mode Plus se aktivuje automaticky při zapnutí konzole. Podporuje VRR (Variable Refresh Rate) a ALLM pro minimální input lag. Panel má sice nativních 50/60 Hz, ale funkce HSR simuluje 120 Hz pro plynulejší obraz. Herní dashboard zobrazuje statistiky v reálném čase. Pro filmové nadšence je tu Filmmaker Mode – vypne veškeré úpravy obrazu a zobrazí obsah přesně tak, jak ho tvůrci zamýšleli. Tři HDMI 2.1 porty zvládnou připojit konzoli, soundbar i set-top box současně. Systém VIDAA nabízí české hlasové ovládání a přístup ke všem důležitým streamovacím službám – Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video, ale i české Oneplay či Prima+. Podporuje také AirPlay 2 a Chromecast. KOUPIT NA ALZE Na Alze má televize 52 hodnocení a k nákupu dostanete předplatné Antik TV zdarma (hodnota přes 4 000 Kč). Původní cena byla 29 990 Kč, aktuálně ji pořídíte za 19 971 Kč. Sleva činí 10 tisíc a za 85″ QLED s Dolby Vision je to výborná nabídka. Jen počítejte s váhou 36 kg a rozměry téměř dvou metrů – Alza nabízí i montáž na zeď. Máte doma prostor na 85″ televizi, nebo je to pro vás už moc? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce HiSense slevy Televize Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku Jakub Kárník 21.10.2024