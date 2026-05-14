85" televize pod 20 tisíc! Hisense 85E7Q s QLED panelem a Dolby Vision zlevnila o 10 tisíc

Jakub Kárník
14.5.2026 14:00
85palcová QLED televize byla ještě nedávno luxus za 40 tisíc a víc. Hisense 85E7Q s kódem ALZADNY35 spadl na 19 494 Kč, čímž se posunul do cenovky, kde se z velkoplošné TV stává reálná koupě pro běžnou domácnost. Sleva přes 10 tisíc proti původní ceně z roku 2025 dělá z téhle televize jednu z nejagresivnějších nabídek v 85″ segmentu.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud máte velký obývák a chcete domácí kino s živými barvami pro filmy, sport a streaming.
⚠️ Zvažte, pokud potřebujete plný 120Hz panel pro hraní na PS5 a Xboxu – tady je jen 60 Hz
💡 Za 19 494 Kč dostanete 85″ QLED s Quantum Dot, Dolby Vision i Dolby Atmos a předplatné Antik TV jako bonus.

QLED s Quantum Dot za rozumné peníze

Hlavní krok nad základní A6Q řadou je QLED panel s technologií Quantum Dot. V praxi to znamená výrazně sytější a živější barvy, větší barevný rozsah a obecně barevně přesvědčivější obraz. Pro filmy s HDR obsahem, sledování přírodopisných dokumentů nebo sportu je to viditelný rozdíl. Kompletní HDR balík nechybí – Dolby Vision, HDR10+, HLG. Pro filmy je to plná podpora moderních formátů a televize zvládne autenticky reprodukovat tone mapping podle záměru režisérů.

Pro hráče tři porty HDMI 2.1, podpora VRR a ALLM, plus zajímavá funkce HSR (High Speed Refresh), která softwarově simuluje 120Hz obnovovací frekvenci na hardwarově 60Hz panelu. Není to plnohodnotných 120 Hz, ale pro většinu titulů to znatelně zlepší plynulost. Game Mode Plus dashboard umožňuje sledovat FPS a další herní data v reálném čase. Pro vážnější hráče s PS5 to není ideální (chce to plný 120Hz panel), pro běžné hraní víkendových her ale stačí.

Co stojí za pozornost

Podsvícení je Direct LED bez lokálního stmívání, takže pro perfektní HDR obraz v zatemněném pokoji je to limit. Pro běžné sledování v normálně osvětleném obýváku je to ale dostatečně kvalitní televize.

Systém VIDAA Smart TV obsahuje všechny relevantní aplikace včetně Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video, Apple TV, Oneplay a SledovaniTV. Hlasové ovládání funguje v češtině přes VIDAA Voice nebo Amazon Alexu. Zvukově dvojice 30W reproduktorů s podporou Dolby Atmos zvládne běžné sledování, pro plné domácí kino na 85″ televizi ale počítejte s pořízením soundbaru. Hisense EzPlay ulehčí jeho ovládání.

Verdikt

Hisense 85E7Q za 19 494 Kč je televize pro velký obývák a milovníky filmů. QLED panel s Dolby Vision dělá obraz výrazně lepší než u základních LED modelů a 85″ úhlopříčka mění zážitek ze sledování.

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

