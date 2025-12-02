Nejlevnější 85" TV v Česku! Hisense 85A6Q nestojí ani 20 tisíc Hlavní stránka Zprávičky Hisense 85A6Q je se slevovým kódem ALZADNY25 za 19 493 Kč (původně 25 990 Kč) Nejlevnější 85" televize na českém trhu s 4K, umí Dolby Vision a má VIDAA systém Jde však o základní LED panel bez lokálního stmívání – skvělá cena za velikost, ale s kompromisy Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 2.12.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Hisense 85A6Q je nejlevnější 85″ televize na českém trhu. Původní cena 25 990 Kč byla zajímavá, aktuální sleva se slevovým kódem ALZADNY25 na 19 493 Kč je brutální – za necelých dvacet tisíc dostanete 215 cm obrazovku s 4K rozlišením, Dolby Vision HDR a VIDAA Smart TV systémem. Jde ale o základní LED panel bez MiniLED nebo lokálního stmívání. Je to rozumná koupě? Základní panel s velkými kompromisy Hisense 85A6Q má Direct LED podsvícení bez lokálního stmívání. To znamená horší kontrast, slabou černou a blooming efekt (světelné haló kolem jasných objektů na tmavém pozadí). Pokud sledujete filmy ve tmě, bude to vidět. Ve světlé místnosti to tolik nevadí. Panel má 50/60 Hz obnovovací frekvenci, takže není ideální pro kompetitivní gaming. Má sice Game Mode Plus s VRR a ALLM, ale chybí 120 Hz, což však u singleplayerových her nevadí. Barevná hloubka je 8-bit, ne 10-bit jako u dražších modelů. CHCI HISENSE TV V AKCI 4K AI Upscaler převádí nižší rozlišení do 4K slušně – Netflix a Disney+ vypadají dobře, běžné DVB-T2 vysílání bude zrnitější. Dolby Vision a HDR10+ jsou příjemný bonus, ale bez lokálního stmívání HDR nevypadá tak, jak má. Verdikt: velikost za cenu kompromisů Za 19 493 Kč je Hisense 85A6Q nejlevnější způsob, jak dostat 85″ obrazovku domů. Sleva 6 500 Kč je solidní. Dostanete 4K, Dolby Vision, VIDAA Smart TV s češtinou a herní režim. CHCI HISENSE TV V AKCI Ale – základní LED panel znamená kompromisy v kvalitě obrazu. Pokud sledujete hlavně ve světlé místnosti a chcete velkou úhlopříčku za rozumné peníze, má to smysl. Pokud chcete domácí kino ve tmě nebo hrajete na konzolích, raději přidejte na MiniLED nebo počkejte na lepší deal. Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Chytrá televize HiSense slevy Televize Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku Jakub Kárník 21.10.2024