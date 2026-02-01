TOPlist

Chcete kvalitní 65" Mini LED telku za super cenu? Tento model Hisense zlevnil o tisíce, má 100W audiosystém a až 165 Hz

  • Televize Hisense 65U8Q s Mini LED podsvícením nyní koupíte výrazně levněji než při loňském uvedení
  • 65" model kombinuje 4K rozlišení, 165Hz herní režim a 2048 zón lokálního stmívání
  • Integrovaný 4.1.2 audio systém s výkonem 100 W a Dolby Atmos eliminuje potřebu soundbaru

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
1.2.2026 20:00
Ikona komentáře 0
Hisense 65U8Q v obyvaku oficialni

Vlajková loď značky Hisense pro rok 2025 se stala dostupnější. Model 65U8Q, který na český trh dorazil loni na jaře s cenou 39 990 Kč, nyní seženete za podstatně méně. Pokud oceníte televizor s Mini LED technologií, vysokou obnovovací frekvencí pro hraní a integrovaným prostorovým zvukem tvořeným 100W audiosystémem, za cenu 29 993 Kč s kódem 25HISENSE2026 pro vás dost možná půjde o skvělou koupi.

Mini LED panel s precizním podsvícením

Hisense 65U8Q disponuje 65″ Mini-LED PRO panelem s technologií QLED a rozlišením 4K Ultra HD (3840×2160 pixelů). Díky 2048 zónám lokálního stmívání dokáže televizor zobrazit hlubokou černou v tmavých scénách, zatímco jasné části obrazu zůstávají zářivé. Obrazovka je navíc certifikována společností Pantone pro věrnou reprodukci barev.

Hisense 65U8Q render predni strana pohled z boku

Technologie Anti-Reflection PRO eliminuje odrazy okolního světla, takže obraz zůstává čitelný i v místnostech s okny nebo při zapnutém osvětlení. Televizor podporuje všechny důležité HDR formáty včetně Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive a HLG.

Herní výbava pro náročné hráče

Hráči ocení režim 165Hz Game Mode Ultra, který v kombinaci s odezvou pouhých 7 ms zajišťuje plynulý obraz bez trhání. Všechny čtyři porty HDMI 2.1 podporují VRR (Variable Refresh Rate) a ALLM pro automatické přepnutí do herního režimu. Nechybí ani Game Dashboard pro sledování a úpravu parametrů přímo během hraní.

CHCI TELEVIZI HISENSE V AKCI

Za zmínku stojí také USB-C port, který kromě datového připojení zvládne přenos 4K signálu při 165 Hz a nabíjení s výkonem až 10 W. To ocení majitelé moderních herních konzolí i notebooků.

Integrovaný prostorový zvuk

Jednou z největších předností Hisense 65U8Q je 4.1.2 kanálový audio systém s celkovým výkonem 100 W. Konfigurace zahrnuje boční a horní reproduktory společně s vestavěným subwooferem, což vytváří prostorový zvuk bez nutnosti dokupovat soundbar. Podpora Dolby Atmos a technologie automatické kalibrace přizpůsobí zvuk akustice místnosti.

Hisense 65U8Q zvuk ilustrace

Pro majitele soundbarů Hisense nabízí funkci Hi-Concerto, která synchronizuje zvuk televizoru a externího reproduktoru do jednoho výstupu.

Chytré funkce a ovládání

Televizor běží na operačním systému VIDAA s přístupem ke streamovacím službám jako Netflix, Disney+, HBO Max nebo Oneplay (dříve O2 TV). Podporuje hlasové ovládání v češtině a integraci do systémů chytré domácnosti přes Google Home, Apple Home nebo Matter.

KOUPIT TELEVIZI HISENSE 65U8Q

Součástí balení je solární dálkový ovladač s USB-C nabíjením, který eliminuje potřebu klasických baterií. Procesor Hi-View AI Engine PRO automaticky rozpoznává typ obsahu a přizpůsobuje nastavení obrazu – ať už sledujete film, sport nebo hrajete hry.

Pro koho je televize vhodná?

Hisense 65U8Q cílí především na uživatele, kteří se nebojí investovat do pokročilejšího modelu s úhlopříčkou 65″. Mini LED panel s 2 048 zónami už není jen pouhý marketingový tah, kvalitu obrazu skutečně poznáte i v praxi. Audiosystém s výkonem 100 W pak u konkurence hned tak nenajdete.

Uvažujete o pořízení Mini LED televizoru?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024