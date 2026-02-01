Chcete kvalitní 65" Mini LED telku za super cenu? Tento model Hisense zlevnil o tisíce, má 100W audiosystém a až 165 Hz Hlavní stránka Zprávičky Televize Hisense 65U8Q s Mini LED podsvícením nyní koupíte výrazně levněji než při loňském uvedení 65" model kombinuje 4K rozlišení, 165Hz herní režim a 2048 zón lokálního stmívání Integrovaný 4.1.2 audio systém s výkonem 100 W a Dolby Atmos eliminuje potřebu soundbaru Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 1.2.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Vlajková loď značky Hisense pro rok 2025 se stala dostupnější. Model 65U8Q, který na český trh dorazil loni na jaře s cenou 39 990 Kč, nyní seženete za podstatně méně. Pokud oceníte televizor s Mini LED technologií, vysokou obnovovací frekvencí pro hraní a integrovaným prostorovým zvukem tvořeným 100W audiosystémem, za cenu 29 993 Kč s kódem 25HISENSE2026 pro vás dost možná půjde o skvělou koupi. Mini LED panel s precizním podsvícením Herní výbava pro náročné hráče Integrovaný prostorový zvuk Chytré funkce a ovládání Pro koho je televize vhodná? Mini LED panel s precizním podsvícením Hisense 65U8Q disponuje 65″ Mini-LED PRO panelem s technologií QLED a rozlišením 4K Ultra HD (3840×2160 pixelů). Díky 2048 zónám lokálního stmívání dokáže televizor zobrazit hlubokou černou v tmavých scénách, zatímco jasné části obrazu zůstávají zářivé. Obrazovka je navíc certifikována společností Pantone pro věrnou reprodukci barev. Technologie Anti-Reflection PRO eliminuje odrazy okolního světla, takže obraz zůstává čitelný i v místnostech s okny nebo při zapnutém osvětlení. Televizor podporuje všechny důležité HDR formáty včetně Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive a HLG. Herní výbava pro náročné hráče Hráči ocení režim 165Hz Game Mode Ultra, který v kombinaci s odezvou pouhých 7 ms zajišťuje plynulý obraz bez trhání. Všechny čtyři porty HDMI 2.1 podporují VRR (Variable Refresh Rate) a ALLM pro automatické přepnutí do herního režimu. Nechybí ani Game Dashboard pro sledování a úpravu parametrů přímo během hraní. CHCI TELEVIZI HISENSE V AKCI Za zmínku stojí také USB-C port, který kromě datového připojení zvládne přenos 4K signálu při 165 Hz a nabíjení s výkonem až 10 W. To ocení majitelé moderních herních konzolí i notebooků. Integrovaný prostorový zvuk Jednou z největších předností Hisense 65U8Q je 4.1.2 kanálový audio systém s celkovým výkonem 100 W. Konfigurace zahrnuje boční a horní reproduktory společně s vestavěným subwooferem, což vytváří prostorový zvuk bez nutnosti dokupovat soundbar. Podpora Dolby Atmos a technologie automatické kalibrace přizpůsobí zvuk akustice místnosti. Pro majitele soundbarů Hisense nabízí funkci Hi-Concerto, která synchronizuje zvuk televizoru a externího reproduktoru do jednoho výstupu. Chytré funkce a ovládání Televizor běží na operačním systému VIDAA s přístupem ke streamovacím službám jako Netflix, Disney+, HBO Max nebo Oneplay (dříve O2 TV). Podporuje hlasové ovládání v češtině a integraci do systémů chytré domácnosti přes Google Home, Apple Home nebo Matter. KOUPIT TELEVIZI HISENSE 65U8Q Součástí balení je solární dálkový ovladač s USB-C nabíjením, který eliminuje potřebu klasických baterií. Procesor Hi-View AI Engine PRO automaticky rozpoznává typ obsahu a přizpůsobuje nastavení obrazu – ať už sledujete film, sport nebo hrajete hry. Pro koho je televize vhodná? Hisense 65U8Q cílí především na uživatele, kteří se nebojí investovat do pokročilejšího modelu s úhlopříčkou 65″. Mini LED panel s 2 048 zónami už není jen pouhý marketingový tah, kvalitu obrazu skutečně poznáte i v praxi. Audiosystém s výkonem 100 W pak u konkurence hned tak nenajdete. Uvažujete o pořízení Mini LED televizoru? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce česko HiSense Sleva Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024