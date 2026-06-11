65" MiniLED televize Hisense teď nestojí ani 13 tisíc! Původně byla za dvojnásobek, má 144 Hz a vestavěný subwoofer Hlavní stránka Zprávičky Hisense 65U7Q je 65" Mini-LED televizor (4K) s 220 zónami lokálního stmívání, herním režimem až 144 Hz, čtyřmi porty HDMI 2.1 a vestavěným subwooferem; modelový rok 2025 S kódem ALZADNY20 ji teď koupíte za 12 792 Kč (běžně 15 990 Kč, původně 24 990 Kč) – samotný kód srazí 3 198 Kč Skvělý poměr cena/výkon; obraz po vybalení ale chce doladit a vestavěný zvuk je jen průměrný Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 11.6.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Sháníte velkou televizi s pořádným kontrastem a herním režimem pro konzoli, ale nechcete sáhnout na dno peněženky? Hisense 65U7Q teď s kódem ALZADNY20 stojí 12 792 Kč místo běžných 15 990 Kč. Za Mini-LED téhle velikosti jde o jednu z nejdostupnějších nabídek letoška. CHCI TELEVIZI ZA 12 792 KČ Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete velký Mini-LED s hlubokou černou, herním režimem 144 Hz a čtyřmi HDMI 2.1 pro konzole za rozumné peníze.⚠️ Zvažte, že obraz v základním nastavení potřebuje doladit, vestavěné reproduktory jsou jen průměrné a systém VIDAA má užší výběr aplikací.💡 Za 12 792 Kč s kódem ALZADNY20 jde o jeden z nejlevnějších 65″ Mini-LED televizorů modelového roku 2025. Co 65palcový Mini-LED nabídne Základ tvoří Mini-LED podsvícení s 220 zónami lokálního stmívání, díky čemuž zvládá hlubokou černou i vysoký kontrast – v téhle cenovce slušné číslo. QLED panel s certifikací Pantone má antireflexní povrch a 4K rozlišení. Hráče potěší herní režim Game Mode PRO s VRR, AMD FreeSync Premium a frekvencí až 144 Hz, k tomu Gamer Dashboard a hlavně čtyři porty HDMI 2.1 – konkurence v této třídě často nabízí jen dva. O obraz se stará procesor Hi-View AI Engine s 4K upscalingem a vylepšením HDR, podporu mají formáty Dolby Vision IQ, HDR10+ i HLG. Zvuk obstarává 40W soustava s vestavěným subwooferem a Dolby Atmos. Systém VIDAA je podle ohlasů svižný a startuje takřka okamžitě, nabízí české i globální aplikace (Oneplay, Netflix, Disney+, HBO Max, YouTube). Nechybí Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2, Chromecast ani Miracast a po registraci výrobce prodlužuje záruku na 5 let. KOUPIT S KÓDEM ALZADNY20 Na co myslet Pár věcí na rovinu. Z recenzí majitelů jasně plyne, že obraz v základním nastavení nestojí za moc – musíte si s ním pohrát, ale po vyladění jsou výsledky výborné. Vestavěné reproduktory jsou navzdory subwooferu spíš průměrné; na běžné sledování stačí, na pořádný zážitek se hodí soundbar nebo domácí kino. Systém VIDAA je svižný, ale nabídka aplikací je užší než třeba na Google TV a prohlížeč má svá omezení – kdo chce víc, vyřeší to externím TV boxem. Subwoofer vystupuje na zádech, takže při montáži na zeď s tím počítejte, a konektory s napájením jsou rozházené po obou stranách. Někteří uživatelé taky narazili na potíže s aktivací dárků, jako je Antik TV na rok zdarma. Pro velký Mini-LED s herním režimem 144 Hz a slušným kontrastem za necelých 13 tisíc je to vynikající koupě, kterou potvrzuje i vysoké hodnocení zákazníků. Jen počítejte s chvílí ladění obrazu a případně s přikoupením soundbaru. CHCI UŠETŘIT 3 198 KČ Stačí vám zvuk přímo z televize, nebo bez soundbaru ani ránu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza HiSense miniLED slevy Televize Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku Jakub Kárník 21.10.2024