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65" MiniLED televize Hisense teď nestojí ani 13 tisíc! Původně byla za dvojnásobek, má 144 Hz a vestavěný subwoofer

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
11.6.2026 06:00
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Hisense 65U7Q jpg

Sháníte velkou televizi s pořádným kontrastem a herním režimem pro konzoli, ale nechcete sáhnout na dno peněženky? Hisense 65U7Q teď s kódem ALZADNY20 stojí 12 792 Kč místo běžných 15 990 Kč. Za Mini-LED téhle velikosti jde o jednu z nejdostupnějších nabídek letoška.

CHCI TELEVIZI ZA 12 792 KČ

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete velký Mini-LED s hlubokou černou, herním režimem 144 Hz a čtyřmi HDMI 2.1 pro konzole za rozumné peníze.
⚠️ Zvažte, že obraz v základním nastavení potřebuje doladit, vestavěné reproduktory jsou jen průměrné a systém VIDAA má užší výběr aplikací.
💡 Za 12 792 Kč s kódem ALZADNY20 jde o jeden z nejlevnějších 65″ Mini-LED televizorů modelového roku 2025.

Co 65palcový Mini-LED nabídne

Základ tvoří Mini-LED podsvícení s 220 zónami lokálního stmívání, díky čemuž zvládá hlubokou černou i vysoký kontrast – v téhle cenovce slušné číslo. QLED panel s certifikací Pantone má antireflexní povrch a 4K rozlišení. Hráče potěší herní režim Game Mode PRO s VRR, AMD FreeSync Premium a frekvencí až 144 Hz, k tomu Gamer Dashboard a hlavně čtyři porty HDMI 2.1 – konkurence v této třídě často nabízí jen dva. O obraz se stará procesor Hi-View AI Engine s 4K upscalingem a vylepšením HDR, podporu mají formáty Dolby Vision IQ, HDR10+ i HLG. Zvuk obstarává 40W soustava s vestavěným subwooferem a Dolby Atmos. Systém VIDAA je podle ohlasů svižný a startuje takřka okamžitě, nabízí české i globální aplikace (Oneplay, Netflix, Disney+, HBO Max, YouTube). Nechybí Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2, Chromecast ani Miracast a po registraci výrobce prodlužuje záruku na 5 let.

KOUPIT S KÓDEM ALZADNY20

Na co myslet

Pár věcí na rovinu. Z recenzí majitelů jasně plyne, že obraz v základním nastavení nestojí za moc – musíte si s ním pohrát, ale po vyladění jsou výsledky výborné. Vestavěné reproduktory jsou navzdory subwooferu spíš průměrné; na běžné sledování stačí, na pořádný zážitek se hodí soundbar nebo domácí kino. Systém VIDAA je svižný, ale nabídka aplikací je užší než třeba na Google TV a prohlížeč má svá omezení – kdo chce víc, vyřeší to externím TV boxem. Subwoofer vystupuje na zádech, takže při montáži na zeď s tím počítejte, a konektory s napájením jsou rozházené po obou stranách. Někteří uživatelé taky narazili na potíže s aktivací dárků, jako je Antik TV na rok zdarma.

Pro velký Mini-LED s herním režimem 144 Hz a slušným kontrastem za necelých 13 tisíc je to vynikající koupě, kterou potvrzuje i vysoké hodnocení zákazníků. Jen počítejte s chvílí ladění obrazu a případně s přikoupením soundbaru.

CHCI UŠETŘIT 3 198 KČ

Stačí vám zvuk přímo z televize, nebo bez soundbaru ani ránu?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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