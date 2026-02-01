Tahle 65" TV Hisense má Mini LED panel a až 165 Hz, teď znovu zlevnila pod 20 tisíc Hlavní stránka Zprávičky Hisense 65U7Q PRO je v akci na Alze za 19 192 Kč po zadání slevového kódu Mini LED televize nabízí 560 zón lokálního stmívání a 165Hz herní režim Výbava zahrnuje 4× HDMI 2.1, Dolby Vision IQ a integrovaný 2.1.2 zvukový systém Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 1.2.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Kdo zvažuje nákup velkého televizoru s Mini LED podsvícením, ale nechce utratit desítky tisíc za prémiové značky, měl by zpozornět. Hisense 65U7Q PRO se na Alze prodává za 19 192 Kč po zadání kódu 20HISENSE2026, což představuje úsporu téměř 5 tisíc oproti běžné ceně. Za tuto částku získáte 65palcovou televizi s výbavou, která ještě před pár lety patřila výhradně do nejvyšší cenové kategorie. Mini LED s 560 zónami stmívání Hlavním tahákem modelu U7Q PRO je Mini LED PRO podsvícení, které u 65palcové verze využívá 560 nezávislých zón stmívání. V praxi to znamená výrazně lepší kontrast než u běžných LED televizorů – tmavé scény zůstávají skutečně tmavé, zatímco světlé prvky si zachovávají svůj jas. Panel kombinuje technologii QLED s certifikací Pantone pro věrné podání barev a dosahuje rozlišení 4K (3840 × 2160 pixelů). Televize podporuje všechny běžné HDR formáty včetně Dolby Vision IQ a HDR10+ Adaptive, které automaticky přizpůsobují obraz okolnímu osvětlení. Technologie Anti-Reflection PRO pak potlačuje odrazy, což oceníte zejména v místnostech s okny naproti obrazovce. Herní režim se 165 Hz a nízkou odezvou Hráči ocení především 165Hz herní režim v kombinaci s odezvou pod 7 ms při 4K/120Hz vstupu. Všechny čtyři porty HDMI 2.1 podporují technologie VRR (proměnlivá obnovovací frekvence) a ALLM (automatický herní režim), takže připojení konzolí PlayStation 5 nebo Xbox Series X proběhne bez kompromisů. Jeden z portů navíc disponuje eARC pro bezeztrátový přenos zvuku do soundbaru. CHCI TELEVIZI HISENSE V AKCI Součástí je také Game Dashboard, který zobrazuje herní statistiky přímo na obrazovce a umožňuje rychlé přepínání mezi obrazovými režimy. Integrovaný zvuk 2.1.2 s Dolby Atmos Na rozdíl od většiny konkurentů v této cenové kategorii má Hisense 65U7Q PRO vestavěný subwoofer a reproduktorový systém s konfigurací 2.1.2 a celkovým výkonem 50 W. Podpora Dolby Atmos přidává prostorovost zvuku, byť samozřejmě nedosahuje úrovně externího soundbaru. Pro běžné sledování filmů a seriálů by však měl integrovaný zvuk postačovat. Funkce Hi-Concerto umožňuje propojení s kompatibilními soundbary Hisense do jednoho zvukového systému, pokud byste později chtěli zvuk vylepšit. Systém VIDAA a chytré funkce Televize běží na operačním systému VIDAA, který nabízí přístup k aplikacím jako Netflix, Disney+, HBO Max nebo české Oneplay. Podporuje hlasové ovládání v češtině a integraci do chytré domácnosti prostřednictvím Google Home, Apple Home i standardu Matter. Zajímavostí je solární dálkový ovladač, který se dobíjí z okolního světla nebo přes USB-C a eliminuje potřebu klasických baterií. Pro koho je televize vhodná Hisense 65U7Q PRO za necelých 20 tisíc představuje zajímavou volbu pro ty, kdo chtějí Mini LED technologii bez nutnosti investovat do prémiových modelů od Samsungu nebo LG. Kombinace 560 zón stmívání, 165Hz herního režimu a čtyř portů HDMI 2.1 je v této cenové kategorii těžko překonatelná. KOUPIT TELEVIZI HISENSE Na druhou stranu je třeba počítat s tím, že systém VIDAA není tak propracovaný jako Google TV nebo webOS a nabídka aplikací může být omezenější. Také maximální jas nedosahuje úrovně dražšího modelu U8Q. Pokud vám však tyto kompromisy nevadí a hledáte velkou televizi s dobrou herní výbavou za rozumnou cenu, U7Q PRO stojí za zvážení. Zaujala vás televize Hisense 65U7Q PRO za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza česko HiSense Sleva Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024