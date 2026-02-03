Nejvýhodnější MiniLED TV na trhu? Hisense 65U7Q klesla pod 14 tisíc, má Dolby Vision IQ a vestavěný subwoofer Hlavní stránka Zprávičky Hisense 65U7Q je 65" Mini-LED televize s 220 zónami lokálního stmívání Má 144Hz herní režim, Dolby Vision IQ, HDR10+ a vestavěný subwoofer S kódem ALZADNY20 stojí 13 992 Kč – historicky nejnižší cena Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 3.2.2026 22:00 Žádné komentáře 0 O Hisense 65U7Q jsme psali už v lednu, ale tehdy stála 14 693 Kč. Nyní klesla na historické minimum – necelých 14 tisíc za 65″ Mini-LED televizi s prémiovou výbavou. Za tuto cenu je to jeden z nejlepších poměrů cena/výkon na trhu. Mini-LED s 220 zónami stmívání Mini-LED podsvícení s 220 zónami lokálního stmívání zajišťuje výrazně lepší kontrast než běžné LED televize. QLED panel s certifikací Pantone zobrazuje přes miliardu barevných odstínů. Podporuje všechny hlavní HDR formáty – Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, HDR10 i HLG. Hráči ocení 144Hz panel s VRR a AMD FreeSync Premium. Game Mode PRO minimalizuje input lag, Gamer Dashboard umožňuje sledovat výkon v reálném čase. Čtyři porty HDMI 2.1 připojí PC, konzoli i soundbar současně. Vestavěný subwoofer dodává basům hloubku bez nutnosti externího reproduktoru. KOUPIT NA ALZE VIDAA má své mouchy Na Alze má televize 4,7 z 5 od 22 zákazníků. Chválí se obraz, rychlost systému a poměr cena/výkon. Jeden recenzent napsal: „Za cca 14 600 Kč je to super TV. Za plnou cenu bych z toho takovou radost opravdu neměl.“ KOUPIT NA ALZE Kritika míří hlavně na systém VIDAA – má méně aplikací než Google TV a hlasové ovládání funguje pouze v angličtině. Několik uživatelů upozorňuje, že v defaultním nastavení obraz nevypadá ideálně a chce to si s ním vyhrát. Vestavěné reproduktory jsou na televizi slušné, ale pro náročnější poslech doporučujeme soundbar. Po registraci získáte 5 let záruky a předplatné Antik TV zdarma. Původní cena byla 24 990 Kč, nyní ji se slevovým kódem ALZADNY20 pořídíte za 13 992 Kč. To je skoro polovina původní ceny za Mini-LED s kompletní HDR výbavou. Dáváte přednost Mini-LED, nebo OLED? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce HiSense miniLED slevy Televize Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku Jakub Kárník 21.10.2024