65" MiniLED TV s QLED za super cenu! Hisense 65E8Q má 144 Hz a teď stojí jen 14 tisíc Hlavní stránka Zprávičky 65" Hisense 65E8Q je Mini LED QLED televize s 220 zónami lokálního stmívání, 4K, 144Hz herním režimem a vestavěným subwooferem S kódem ALZADNY5 stojí 14 241 Kč místo 22 990 Kč Po registraci 5 let záruky + předplatné Antik TV zdarma Jakub Kárník Publikováno: 24.2.2026 18:00 65palcová Mini LED televize za necelých 15 tisíc – a k tomu 5 let záruky. Hisense 65E8Q za 14 241 Kč s kódem ALZADNY5 původně stála 22 990 Kč a postupně klesala na aktuální minimum. Za tuto cenu dostanete Mini LED s 220 zónami, Dolby Vision IQ, 144Hz herní režim, vestavěný subwoofer a Wi-Fi 6E. Hodnocení 5,0 z 5 od 8 zákazníků ukazuje, že kvalita obrazu v tomto cenovém segmentu překvapuje i zkušené uživatele. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte 65″ televizi s Mini LED a prémiovou HDR výbavou za cenu, za kterou konkurence nabízí běžné LED.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete široký výběr aplikací a svobodu v přizpůsobení systému – VIDAA je rychlý, ale nabídka aplikací je omezenější než u webOS nebo Google TV.💡 Za 14 241 Kč dostanete 65″ Mini LED s Dolby Vision IQ, HDR10+, 4× HDMI 2.1, vestavěným subwooferem a 5letou zárukou po registraci. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Co dostanete za 14 tisíc Hisense E8Q je model pro rok 2025, který kombinuje Mini LED podsvícení s QLED vrstvou a certifikací Pantone. 220 zón lokálního stmívání zajišťuje výrazně přesnější kontrast než běžné Edge LED – tmavé scény zůstávají tmavé, světlé detaily svítí tam, kde mají. Na 65″ úhlopříčce to pozná každý. Barevné podání je široké (miliarda+ odstínů) a HDR podpora kompletní: Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, HDR10 a HLG. Obě adaptivní varianty automaticky přizpůsobují obraz okolnímu světlu. AI Light Sensor navíc upravuje jas a teplotu barev průběžně, takže nemusíte nic ladit ručně. Procesor Hi-View AI Engine analyzuje typ obsahu v reálném čase a AI 4K Upscaler zvládne přepočítat i starší obsah s nižším rozlišením na kvalitu blízkou 4K. Na 65″ je to důležité – rozdíl mezi ostrým a rozmazaným obsahem je na větší obrazovce výrazně patrnější. Zvuk zajišťuje systém 40 W s vestavěným subwooferem a podporou Dolby Atmos – na běžné sledování postačí, ale pro filmový zážitek zákazníci doporučují soundbar. Hry a konektivita Čtyři HDMI 2.1 porty podporují 4K při 144 Hz s VRR a AMD FreeSync Premium – připojíte PS5, Xbox i herní PC. Herní režim se automaticky aktivuje po zapnutí konzole (ALLM). Game Dashboard umožňuje sledovat herní statistiky přímo na obrazovce. Konektivita je na rok 2025 kompletní: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.0, AirPlay 2, Chromecast, Miracast a podpora Apple HomeKit i Amazon Alexa. Operační systém VIDAA nabízí Netflix, Disney+, HBO, Prime Video, Oneplay (O2 TV), SkyShowtime a další. KOUPIT TV ZA 14 241 KČ Co říkají zákazníci – a kde je háček Všech 8 recenzentů dává 4 nebo 5 hvězd, 100 % doporučuje. Opakuje se chvála na kvalitu obrazu, poměr cena/výkon a rychlost systému. Jedna zákaznice podrobně srovnává VIDAA s webOS od LG a hodnotí ho jako rychlejší a bez problémů. Jiná vyzdvihuje automatický herní režim, prostorový zvuk a 5letou záruku jako rozhodující důvody ke koupi. Zákazník z Bratislavy píše, že za tyto peníze je kvalita obrazu bezkonkurenční. Ale právě ten bratislavský zákazník přidává i nejostřejší kritiku: systém VIDAA je omezený. Výběr aplikací ke stažení je skromnější než u Google TV nebo webOS, domovská obrazovka obsahuje reklamy a bloatware a uživatel nemá velkou svobodu v přizpůsobení. Všechny hlavní streamovací služby (Netflix, Disney+, HBO, Prime Video, Oneplay) fungují, ale pokud jste zvyklí na ekosystém Androidu nebo webOS, může vás VIDAA frustrovat. Řešení: chromecast nebo AirPlay z telefonu rozšíří možnosti. Další drobné výtky: ovladač nemá podsvícená tlačítka a chybí zkratkové tlačítko pro HBO. Verdikt Hisense 65E8Q za 14 241 Kč je 65palcová Mini LED televize za cenu, za kterou konkurence nabízí běžné LED panely. 220 zón lokálního stmívání, Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, 144Hz herní režim, 4× HDMI 2.1, vestavěný subwoofer a Wi-Fi 6E – to za necelých 15 tisíc na českém trhu nemá moc konkurentů. S pětiletou zárukou po registraci a předplatným Antik TV zdarma je to kompletní balíček. Jedinou reálnou slabinou je systém VIDAA – pokud vám ale stačí hlavní streamovací služby a případně Chromecast z telefonu, nemusí to být překážka. Pokud hledáte další televize nebo techniku ve slevě, projděte si aktuální Alza Dny. Jaká je vaše ideální úhlopříčka televize? Stačí vám 55″, nebo jdete na 65″ a víc? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… 