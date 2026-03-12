Tahle 65" Mini LED TV neustále zlevňuje! Pyšní se 144Hz frekvencí a vestavěným subwooferem Hlavní stránka Zprávičky 65" Hisense 65E8Q je Mini LED 4K televize se 144 Hz herním režimem a Dolby Vision IQ Aktuálně stojí 13 491 Kč místo 14 990 Kč (sleva 1 499 Kč) – při uvedení stála 22 990 Kč Po registraci získáte 5 let záruky a předplatné Antik TV zdarma (hodnota přes 4 000 Kč) Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 12.3.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Mini LED televize v 65″ úhlopříčce za cenu pod 14 tisíc? Hisense 65E8Q nyní stojí 13 491 Kč, což je o více než 9 000 Kč méně než při uvedení na trh. K tomu Hisense přidává prodlouženou záruku na 5 let a roční předplatné Antik TV – obojí po registraci. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte velkou 65″ televizi s Mini LED podsvícením a herními funkcemi za rozumnou cenu.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete široký výběr aplikací – VIDAA OS má omezenější nabídku než Android TV.💡 Za 13 491 Kč dostanete Mini LED s 220 zónami stmívání, 144 Hz panel pro hry a vestavěný subwoofer – to je v této cenové hladině neobvyklé. OBJEDNAT TELEVIZI HISENSE Proč je tahle televize zajímavá Hisense E8Q cílí na diváky, kteří chtějí kvalitní obraz bez nutnosti platit za OLED. Mini LED technologie s 220 zónami lokálního stmívání přináší výrazně lepší kontrast a hlubší černou než běžné LED/LCD televize. V praxi to znamená, že tmavé scény ve filmech nevypadají „šedě“ a světlé detaily zůstávají dobře čitelné. Panel má Pantone certifikaci pro věrnou reprodukci barev. Pro hráče je klíčová podpora 144 Hz v herním režimu přes HDMI 2.1 (dva porty podporují 144 Hz, dva další 60 Hz VRR). Televizor má AMD FreeSync Premium a zpoždění pod 7 ms, takže se hodí jak pro konzole PS5/Xbox Series X, tak pro PC gaming. Automatický herní režim se přepne sám po zapnutí konzole. Obraz a zvuk v praxi Rozlišení 3840 × 2160 (4K Ultra HD) je dnes standard, ale důležitější je zpracování obrazu. E8Q využívá Hi-View AI Engine, který upscaluje obsah s nižším rozlišením na kvalitu blízkou 4K. Prakticky to oceníte u starších filmů nebo běžného televizního vysílání. HDR podpora zahrnuje Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive i HLG – tedy všechny relevantní formáty. Zvuková výbava je na poměry televizorů nadprůměrná: 40W výkon (2× 10W + 20W vestavěný subwoofer) s podporou Dolby Atmos. Subwoofer přidává basovou složku, která u většiny konkurentů chybí. I tak platí, že pro náročnější poslech (filmy, hudba) se vyplatí soundbar – ale na běžné sledování televize to stačí. KOUPIT ZA 13 491 KČ Praktická stránka: konektivita a systém Televizor nabízí 4× HDMI 2.1 (dva s plnou 144 Hz podporou), 2× USB (jeden 3.0), optický výstup, Ethernet a Wi-Fi 6. Pro montáž na zeď je připravený VESA 400×400. Hmotnost bez stojanu činí necelých 20 kg, stojan podporuje ukrytí kabelů. Operační systém VIDAA je rychlý a přehledný, ale má užší nabídku aplikací než Android TV nebo webOS. Základní služby jako Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video a Oneplay (O2 TV) jsou dostupné. Chybí ale některé menší platformy – například Magenta TV uživatelé v recenzích zmiňují jako absenci. Pokud používáte specifické české služby, ověřte si jejich dostupnost předem. Co říkají uživatelé Na Alze má E8Q hodnocení 4,8 z 5 (11 hodnocení) a 91 % zákazníků jej doporučuje. Prodalo se přes 200 kusů. Uživatelé nejčastěji chválí kvalitu obrazu, poměr cena/výkon a jednoduchou instalaci. Jedna recenzentka přímo uvádí, že „TV naprosto předčila má očekávání“ a oceňuje rychlost systému oproti konkurenčnímu LG. Kritické hlasy se týkají především operačního systému VIDAA – někteří jej vnímají jako omezený s přílišným množstvím reklam na domovské obrazovce. Objevují se také drobnosti jako problémy s externími titulky z USB (zobrazují se mezery u některých znaků) nebo chybějící podsvícení tlačítek na ovladači. Zvuk část uživatelů hodnotí jako „slabší“, byť jiní jej chválí – záleží patrně na očekáváních a typu obsahu. Kdy to smysl nedává Pokud potřebujete široký výběr aplikací a nechcete řešit alternativní řešení (Chromecast, Fire TV Stick), VIDAA může být limitující. Pro uživatele zvyklé na Android TV nebo LG webOS to může být krok zpět. Podobně pokud očekáváte perfektní černou bez jakéhokoliv prosvítání – Mini LED je výrazné zlepšení oproti běžnému LED, ale OLED v tomto parametru stále vede. OLED v 65″ ale stojí minimálně dvojnásobek. Zvažte také, zda vám stačí 2 roky základní záruky – prodloužení na 5 let vyžaduje registraci u Hisense. Pokud registraci nevyužijete, bonus v podobě Antik TV také propadne. Verdikt: pro koho se to vyplatí 65″ Hisense 65E8Q za 13 491 Kč je zajímavá volba pro ty, kdo chtějí velkou televizi s Mini LED technologií a herními funkcemi, ale nechtějí platit za OLED. Oproti ceně při uvedení (22 990 Kč) ušetříte přes 9 000 Kč, a k tomu získáte 5 let záruky a roční Antik TV. Hodnocení 4,8/5 a 91 % doporučení ukazuje, že většina kupujících je spokojená. Naopak pokud lpíte na širokém výběru aplikací nebo perfektní černé bez kompromisů, podívejte se po OLED modelech – jen počítejte s vyšší investicí. VYUŽÍT SLEVU NA HISENSE 65E8Q Máte zkušenosti s televizory Hisense, nebo preferujete jiné značky? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi