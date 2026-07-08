Skvělá a velká QLED televize pod 10 tisíc: Hisense 65E7Q teď spadla na minimum Hlavní stránka Zprávičky Hisense 65E7Q je 65" QLED televize s 4K rozlišením, Dolby Vision a herním režimem se simulací 120 Hz Nyní stojí 9 744 Kč místo loňských 16 990 Kč (úspora přes 7 000 Kč) K tomu dárek v podobě předplatného Antik TV v hodnotě přes 4 000 Kč po registraci Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 8.7.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Velká QLED televize pod deset tisíc už dávno není utopie a Hisense 65E7Q je toho důkazem — teď ji na Alze koupíte za 9 744 Kč místo loňských 16 990 Kč. Než objednáte, ověřte si aktuální dostupnost v detailu na Alze, u takhle nacenených úhlopříček skladové zásoby mizí rychle. CHCI TUTO TELEVIZI V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete velkou 65″ televizi na běžné sledování a hraní za co nejmíň peněz.⚠️ Zvažte, že jde o základní QLED bez lokálního stmívání, ne o MiniLED nebo OLED — a vestavěné reproduktory jsou slabší.💡 Za 9 744 Kč je to skvělý poměr úhlopříčky a ceny, jen k ní přistupujte s realistickým očekáváním. Proč je tahle televize zajímavá Loni se 65E7Q prodávala za 16 990 Kč a na tu cenu popravdě neměla úplně nárok — konkurence za podobné peníze nabízela víc. Jenže dnes ji na Alze koupíte za 9 744 Kč a v téhle hladině dává rázem velký smysl. Za necelých deset tisíc dostanete pořádnou úhlopříčku s QLED panelem, což ocení hlavně ten, kdo chce velký obraz do obýváku a neřeší, jestli má nejhlubší černou na trhu. Klíčové parametry vysvětlené lidsky QLED panel s Quantum Dot vytáhne z filmů a seriálů sytější a živější barvy, než umí obyčejná LED televize ve stejné ceně. Dolby Vision se postará o lepší kontrast u kompatibilního obsahu na Netflixu nebo Disney+, 4K AI Upscaler pak dotáhne i starší obraz v nižším rozlišení blíž k ostrosti 4K. Pro hráče je tu herní režim s VRR a simulací 120 Hz, který sníží prodlevy a rozmazání — na běžné hraní na konzoli plně dostačuje. Systém VIDAA je svižný a má všechny hlavní streamovací aplikace včetně HBO Max a Oneplay. KOUPIT ZA 9 744 KČ Praktická stránka: porty a zvuk Konektivita je na svou třídu slušná: 3× HDMI, dvě USB, Bluetooth i podpora Chromecastu a AirPlay 2, takže obsah z telefonu hodíte na obrazovku bez řešení kabelů. Jednu věc ale řekněme na rovinu — vestavěné reproduktory s výkonem 20 W jsou slabina, což potvrzují i recenze. Na běžné sledování stačí, ale k filmům se vyplatí dokoupit soundbar, který díky funkci EzPlay ovládáte přímo z televize. Co říkají uživatelé / Na co si dát pozor Na Alze má televize 4,8 z 5 z 8 hodnocení, doporučuje ji 88 % zákazníků a reklamovanost je velmi nízká, jen 0,43 %. Uživatelé chválí kvalitní obraz, svižný systém a jas, který obstojí i v prosvětlené místnosti. Kritika míří dvěma směry: opakovaně zmiňovaný slabší zvuk a u jednoho slovenského zákazníka chybějící podpora Magio TV, kterou musel řešit přes externí Android stick. Za tuhle cenu jde ale o výtky, se kterými se dá počítat dopředu. UŠETŘIT PŘES 7 000 KČ Kdy to smysl nedává Jestli jste náročný filmař nebo hráč, který chce hlubokou černou a špičkový kontrast, tady narazíte — 65E7Q nemá lokální stmívání ani MiniLED podsvícení, takže ve tmavých scénách nedosáhne na dražší modely. Kdo řeší kino zážitek s dokonalou černou, měl by dorovnat rozpočet a sáhnout po MiniLED nebo OLED televizi. A pokud vám záleží na kvalitním zvuku bez příslušenství, počítejte rovnou s pořízením soundbaru. Pro běžnou domácnost, která chce velký a svižný obraz za rozumné peníze, je ale tahle televize trefa. Verdikt: pro koho se vyplatí Za 9 744 Kč je Hisense 65E7Q jednou z nejlevnějších cest, jak si domů dostat pořádnou 65″ QLED televizi se svižným systémem a slušným obrazem. Loňská cena 16 990 Kč byla přemrštěná, dnešní je naopak velmi férová — a k tomu dostanete dárkové předplatné Antik TV za přes 4 000 Kč. Nečekejte prémiovou černou ani zvuk domácího kina, ale jako hlavní televize do obýváku s realistickým očekáváním potěší. CHCI UŠETŘIT PŘES 7 000 KČ Vzali byste velkou 65″ QLED za deset tisíc, nebo si připlatíte za MiniLED s lepší černou? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza HiSense slevy Televize Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. 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