Cena televize Hisense 58E7Q padá na historické minimum! Má QLED panel a Dolby Atmos, teď stojí jen 9 tisíc

Hisense 58E7Q poprvé v historii klesla pod hranici 10 tisíc korun
58" QLED televize s 4K rozlišením nyní stojí 9 040 Kč místo původních 13 990 Kč
Nabízí Dolby Vision HDR, Dolby Atmos zvuk a herní režim s VRR

Adam Kurfürst
Publikováno: 15.9.2025 16:00

Pokud hledáte velkou televizi s kvalitním obrazem za rozumnou cenu, máme pro vás zajímavou zprávu. Hisense 58E7Q se dostala na historicky nejnižší cenu – poprvé klesla až k devíti tisícům korun. Nejlevnější nabídka činí 9 040 Kč, což představuje slevu téměř 5 000 Kč z původní ceny 13 990 Kč.

QLED panel s miliardou barev

Za necelých deset tisíc získáte 58palcovou QLED obrazovku s technologií Quantum Dot, která zobrazuje výrazně širší barevné spektrum než běžné LED panely. Televize disponuje 4K UHD rozlišením 3840 × 2160 pixelů a díky funkci AI 4K Upscaler dokáže vylepšit i obsah v nižším rozlišení. Panel nabízí kontrast 3800:1 a pozorovací úhel 178 stupňů.

Obrazová kvalita těží z podpory všech důležitých HDR formátů – Dolby Vision, HDR10, HDR10+ a HLG. Technologie MEMC zajišťuje plynulost pohybu při sledování sportovních přenosů nebo akčních scén, i když panel pracuje pouze s 60Hz obnovovací frekvencí.

Prostorový zvuk a chytrý systém VIDAA

Zvukovou stránku zajišťují dva 10W reproduktory s podporou Dolby Atmos a DTS Virtual X. I když výkon 20 W není nijak ohromující, prostorový zvuk vytváří solidní filmový zážitek. Pro náročnější posluchače televize nabízí možnost propojení se soundbarem pomocí funkce Hi-Concerto.

Operační systém VIDAA Smart OS poskytuje přístup ke všem populárním streamovacím službám včetně Netflixu, Disney+ nebo HBO Max. Televizi můžete ovládat hlasem v češtině přímo přes dálkový ovladač nebo pomocí asistenta Amazon Alexa. Nechybí ani podpora AirPlay 2 pro snadné sdílení obsahu z iPhone nebo iPadu.

Herní režim s automatickou detekcí konzole

Hráči ocení Game Mode Plus s podporou VRR (Variable Refresh Rate) a ALLM (automatický herní režim). Televize automaticky rozpozná připojenou herní konzoli a přepne se do režimu s minimální odezvou pod 6 ms. Funkce HSR údajně dokáže simulovat 120Hz panel pro plynulejší herní zážitek, i když skutečná obnovovací frekvence zůstává na 60 Hz.

Konektivitu zajišťují tři porty HDMI 2.1 s podporou eARC na třetím portu, dva USB 2.0, ethernet a Wi-Fi 802.11ac. Televize podporuje montáž na zeď pomocí držáku VESA 200×300 mm.

Pro koho je Hisense 58E7Q ideální volbou?

Televize se hodí především pro běžné sledování filmů, seriálů a sportovních přenosů. QLED panel s Dolby Vision zajistí kvalitní obraz při sledování obsahu z Netflixu nebo Disney+, zatímco 146cm úhlopříčka poskytne pohlcující zážitek i ve větší obývací místnosti.

Hlavním kompromisem zůstává 60Hz obnovovací frekvence, která může vadit náročným hráčům zvyklým na 120 Hz nebo vyšší. Pro příležitostné hraní na PlayStationu nebo Xboxu však televize nabízí dostatečnou výbavu včetně VRR a nízké odezvy.

Za současnou cenu 9 040 Kč představuje Hisense 58E7Q zajímavou alternativu k výrazně dražším QLED televizím od Samsungu nebo LG. Pokud nepotřebujete 120Hz panel a hledáte velkou televizi s kvalitním obrazem, těžko nyní najdete lepší poměr cena/výkon.

Zvažujete koupi této televize za akční cenu?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se…