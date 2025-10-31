Chcete 55" QLED televizi za super cenu? Tahle od Hisense nikdy nebyla levnější, má až 144 Hz a Dolby Atmos Hlavní stránka Zprávičky Hisense 55E7Q PRO stojí v Black Friday na Alze 9 990 Kč místo původních 15 990 Kč Televize nabízí 55" QLED panel s 144Hz obnovovací frekvencí v herním režimu K dispozici je okamžitě skladem s podporou Dolby Vision a Dolby Atmos Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 31.10.2025 09:17 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte televizi s kvalitním QLED panelem a vysokou obnovovací frekvencí za rozumnou cenu, máme pro vás zajímavou nabídku. Hisense 55E7Q PRO lze nyní během Black Friday na Alze pořídit za 9 990 Kč, což představuje slevu 6 000 Kč z původní ceny 15 990 Kč, za kterou byla uvedená na náš trh. Televize kombinuje 55palcový QLED panel s podporou až 144Hz obnovovací frekvence v herním režimu a dalšími moderními funkcemi, které ocení nejen hráči, ale i milovníci filmů a seriálů. QLED panel s Quantum Dot technologií Herní režim 144 Hz s AMD FreeSync Premium Zvuková výbava s Dolby Atmos Operační systém VIDAA s hlasovým ovládáním Konektivita a tunery Rozměry a montáž Pro koho je televize vhodná? QLED panel s Quantum Dot technologií Srdcem televize je 55palcový QLED panel s rozlišením 4K Ultra HD (3840 × 2160 pixelů), který využívá technologii Quantum Dot. Ta zajišťuje reprodukci miliard barevných odstínů a 100% pokrytí sRGB prostoru. Panel disponuje nativní obnovovací frekvencí 100/120 Hz, kterou lze v herním režimu navýšit až na 144 Hz. Kontrast činí 3800:1 a pozorovací úhly dosahují 178 stupňů. Televize podporuje všechny moderní HDR formáty včetně Dolby Vision, HDR10, HDR10+ a HLG. Funkce HDR10+ Adaptive automaticky přizpůsobuje HDR obraz okolním světelným podmínkám. Za zmínku stojí také adaptivní světelný senzor, který upravuje jas obrazovky podle osvětlení v místnosti, a AI Picture pro automatickou optimalizaci obrazu v reálném čase. Herní režim 144 Hz s AMD FreeSync Premium Pro hráče je klíčovou funkcí 144Hz Game Mode PRO s integrovaným herním dashboardem. Televize podporuje technologii AMD FreeSync Premium a Variable Refresh Rate (VRR), které eliminují trhání obrazu a stuttering. Odezva panelu je 6 ms, přičemž vstupní zpoždění v herním režimu klesá na pouhých 7 ms při 4K rozlišení a 120Hz vstupu. CHCI HISENSE TELKU V AKCI Herní dashboard umožňuje sledovat výkon v reálném čase a přepínat mezi různými herními režimy přímo během hraní. Technologie MEMC (Motion Estimation and Motion Compensation) zajišťuje plynulý pohyb i v rychlých akčních scénách, zatímco AI Smooth Motion minimalizuje rozmazání pohybu. Zvuková výbava s Dolby Atmos O zvuk se starají dva 10W reproduktory s podporou Dolby Atmos. Televize podporuje také DTS Virtual X dekódování a disponuje uživatelským ekvalizérem. Zajímavou funkcí je Hi-Concerto, která umožňuje synchronizaci televizoru se soundbarem Hisense pro vytvoření jednotného zvukového systému bez složité kabeláže. K dispozici jsou také funkce EzPlay a TV Mode pro optimální zvukový zážitek. Operační systém VIDAA s hlasovým ovládáním Televize běží na operačním systému VIDAA Smart OS, který nabízí rychlý přístup ke streamovacím službám jako Netflix, Disney+, Prime Video, HBO Max a Oneplay (dříve O2 TV). Systém podporuje hlasové ovládání v češtině prostřednictvím VIDAA Voice a je kompatibilní s Amazon Alexou. Nechybí podpora Apple AirPlay 2, Chromecast a Miracast pro snadné sdílení obsahu z mobilních zařízení. Televize podporuje také DLNA protokol a funkci Hisense Share to TV pro zrcadlení obrazovky. Součástí je HbbTV 2.0.3 pro interaktivní televizní služby. Konektivita a tunery Televizor disponuje bohatou konektivitou. K dispozici jsou čtyři HDMI porty, z nichž tři podporují HDMI 2.1 s ALLM (Auto Low Latency Mode). Port HDMI 2 navíc podporuje eARC pro přenos nekomprimovaného zvuku. Dále najdeme dva USB porty (jeden USB 2.0 a jeden USB 3.0), CI+ slot verze 2.0, S/PDIF výstup a Ethernet port. KOUPIT HISENSE 55E7Q PRO Bezdrátové připojení zajišťuje Wi-Fi 802.11ac s podporou 2,4 GHz a 5 GHz pásma a Bluetooth. Televize obsahuje digitální tunery DVB-T2/T/C/S2/S a podporuje USB nahrávání a funkci timeshift (v závislosti na regionu). Rozměry a montáž Televize má rozměry 1234 × 768 × 274 mm včetně stojanu a váží 11,3 kg. Bez stojanu jsou rozměry 1234 × 717 × 80 mm. Stojan má rozpětí 973 mm a hloubku 274 mm. Pro montáž na zeď je televize kompatibilní s držáky VESA 200×400. Spotřeba v provozu dosahuje maximálně 130 W, v pohotovostním režimu pak 0,5 W. Energetická třída je E pro SDR obsah a G pro HDR. Pro koho je televize vhodná? Hisense 55E7Q PRO za aktuální cenu 9 990 Kč představuje zajímavou volbu pro několik skupin uživatelů. Hráči ocení 144Hz herní režim s nízkou odezvou a podporou VRR/FreeSync, který zajistí plynulé hraní bez trhání obrazu. Milovníci filmů využijí podporu Dolby Vision a Dolby Atmos pro prémiový audiovizuální zážitek. Běžní uživatelé pak ocení kvalitní QLED panel s živými barvami, moderní smart funkce a bohatou výbavu streamovacích služeb. Pořídíte si Hisense 55E7Q PRO za tuto Black Friday cenu? 