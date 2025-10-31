TOPlist

Chcete 55" QLED televizi za super cenu? Tahle od Hisense nikdy nebyla levnější, má až 144 Hz a Dolby Atmos

  • Hisense 55E7Q PRO stojí v Black Friday na Alze 9 990 Kč místo původních 15 990 Kč
  • Televize nabízí 55" QLED panel s 144Hz obnovovací frekvencí v herním režimu
  • K dispozici je okamžitě skladem s podporou Dolby Vision a Dolby Atmos

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
31.10.2025 09:17
Ikona komentáře 0
Hisense 55E7Q PRO v zatemnenem obyvaku

Pokud hledáte televizi s kvalitním QLED panelem a vysokou obnovovací frekvencí za rozumnou cenu, máme pro vás zajímavou nabídku. Hisense 55E7Q PRO lze nyní během Black Friday na Alze pořídit za 9 990 Kč, což představuje slevu 6 000 Kč z původní ceny 15 990 Kč, za kterou byla uvedená na náš trh. Televize kombinuje 55palcový QLED panel s podporou až 144Hz obnovovací frekvence v herním režimu a dalšími moderními funkcemi, které ocení nejen hráči, ale i milovníci filmů a seriálů.

QLED panel s Quantum Dot technologií

Srdcem televize je 55palcový QLED panel s rozlišením 4K Ultra HD (3840 × 2160 pixelů), který využívá technologii Quantum Dot. Ta zajišťuje reprodukci miliard barevných odstínů a 100% pokrytí sRGB prostoru. Panel disponuje nativní obnovovací frekvencí 100/120 Hz, kterou lze v herním režimu navýšit až na 144 Hz. Kontrast činí 3800:1 a pozorovací úhly dosahují 178 stupňů.

Hisense 55E7Q PRO predni strana render

Televize podporuje všechny moderní HDR formáty včetně Dolby Vision, HDR10, HDR10+ a HLG. Funkce HDR10+ Adaptive automaticky přizpůsobuje HDR obraz okolním světelným podmínkám. Za zmínku stojí také adaptivní světelný senzor, který upravuje jas obrazovky podle osvětlení v místnosti, a AI Picture pro automatickou optimalizaci obrazu v reálném čase.

Herní režim 144 Hz s AMD FreeSync Premium

Pro hráče je klíčovou funkcí 144Hz Game Mode PRO s integrovaným herním dashboardem. Televize podporuje technologii AMD FreeSync Premium a Variable Refresh Rate (VRR), které eliminují trhání obrazu a stuttering. Odezva panelu je 6 ms, přičemž vstupní zpoždění v herním režimu klesá na pouhých 7 ms při 4K rozlišení a 120Hz vstupu.

CHCI HISENSE TELKU V AKCI

Herní dashboard umožňuje sledovat výkon v reálném čase a přepínat mezi různými herními režimy přímo během hraní. Technologie MEMC (Motion Estimation and Motion Compensation) zajišťuje plynulý pohyb i v rychlých akčních scénách, zatímco AI Smooth Motion minimalizuje rozmazání pohybu.

Zvuková výbava s Dolby Atmos

O zvuk se starají dva 10W reproduktory s podporou Dolby Atmos. Televize podporuje také DTS Virtual X dekódování a disponuje uživatelským ekvalizérem. Zajímavou funkcí je Hi-Concerto, která umožňuje synchronizaci televizoru se soundbarem Hisense pro vytvoření jednotného zvukového systému bez složité kabeláže. K dispozici jsou také funkce EzPlay a TV Mode pro optimální zvukový zážitek.

Operační systém VIDAA s hlasovým ovládáním

Televize běží na operačním systému VIDAA Smart OS, který nabízí rychlý přístup ke streamovacím službám jako Netflix, Disney+, Prime Video, HBO Max a Oneplay (dříve O2 TV). Systém podporuje hlasové ovládání v češtině prostřednictvím VIDAA Voice a je kompatibilní s Amazon Alexou.

Hisense 55E7Q PRO vidaa system

Nechybí podpora Apple AirPlay 2, Chromecast a Miracast pro snadné sdílení obsahu z mobilních zařízení. Televize podporuje také DLNA protokol a funkci Hisense Share to TV pro zrcadlení obrazovky. Součástí je HbbTV 2.0.3 pro interaktivní televizní služby.

Konektivita a tunery

Televizor disponuje bohatou konektivitou. K dispozici jsou čtyři HDMI porty, z nichž tři podporují HDMI 2.1 s ALLM (Auto Low Latency Mode). Port HDMI 2 navíc podporuje eARC pro přenos nekomprimovaného zvuku. Dále najdeme dva USB porty (jeden USB 2.0 a jeden USB 3.0), CI+ slot verze 2.0, S/PDIF výstup a Ethernet port.

KOUPIT HISENSE 55E7Q PRO

Bezdrátové připojení zajišťuje Wi-Fi 802.11ac s podporou 2,4 GHz a 5 GHz pásma a Bluetooth. Televize obsahuje digitální tunery DVB-T2/T/C/S2/S a podporuje USB nahrávání a funkci timeshift (v závislosti na regionu).

Rozměry a montáž

Televize má rozměry 1234 × 768 × 274 mm včetně stojanu a váží 11,3 kg. Bez stojanu jsou rozměry 1234 × 717 × 80 mm. Stojan má rozpětí 973 mm a hloubku 274 mm. Pro montáž na zeď je televize kompatibilní s držáky VESA 200×400. Spotřeba v provozu dosahuje maximálně 130 W, v pohotovostním režimu pak 0,5 W. Energetická třída je E pro SDR obsah a G pro HDR.

Pro koho je televize vhodná?

Hisense 55E7Q PRO za aktuální cenu 9 990 Kč představuje zajímavou volbu pro několik skupin uživatelů. Hráči ocení 144Hz herní režim s nízkou odezvou a podporou VRR/FreeSync, který zajistí plynulé hraní bez trhání obrazu. Milovníci filmů využijí podporu Dolby Vision a Dolby Atmos pro prémiový audiovizuální zážitek. Běžní uživatelé pak ocení kvalitní QLED panel s živými barvami, moderní smart funkce a bohatou výbavu streamovacích služeb.

Pořídíte si Hisense 55E7Q PRO za tuto Black Friday cenu?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024