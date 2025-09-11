55" QLED televize Hisense 55E77NQ PRO opět nestojí ani 10 tisíc! Láká na 144Hz obnovovací frekvenci Hlavní stránka Zprávičky Cena televize Hisense 55E77NQ PRO klesla na historické minimum 9 980 Kč Televizor nabízí 55" QLED panel se 144Hz obnovovací frekvencí a čtyřmi HDMI 2.1 porty Maximální jas 450 nitů a méně než 100 dimming zón limitují HDR zážitek Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 11.9.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Televizor Hisense 55E77NQ PRO se vrací pod psychologickou hranici 10 000 korun. Na Heurece jej aktuálně seženete od 9 980 Kč, což představuje výrazný pokles z původní ceny 14 990 Kč. Za tuto částku získáte zajímavou kombinaci herních funkcí a QLED technologie. Co reálně dostanete za necelých 10 tisíc Hisense 55E77NQ PRO kombinuje 55palcový QLED panel s rozlišením 4K a podporou 144Hz obnovovací frekvence. V této cenové kategorii jde o neobvyklou kombinaci – většina konkurentů za podobnou cenu nabízí buď QLED s 60 Hz, nebo obyčejný LED panel se 120 Hz. Televizor disponuje technologií Full Array Local Dimming, která rozděluje podsvícení do samostatných zón. Výrobce udává méně než 100 zón, což není málo, ale prémiové modely mají tisíce zón. V praxi to znamená solidní kontrast při sledování filmů, ale občasné prosvítání kolem světlých objektů na tmavém pozadí. CHCI LEVNĚJŠÍ TV Maximální jas 450 nitů patří k průměru této cenové kategorie. Na sledování ve tmě nebo mírně zastíněné místnosti to stačí, ale v prosluněném obýváku můžete mít problém s čitelností obrazu. Pro plnohodnotný HDR zážitek by bylo ideální alespoň 600-800 nitů. Herní výbava překvapí v této ceně Televizor jednoznačně cílí na hráče, což dokazuje 144Hz panel s odezvou 11 ms a podporou AMD FreeSync Premium. Všechny čtyři HDMI porty podporují standard 2.1, přičemž HDMI 3 a 4 zvládnou plných 144 Hz při 4K rozlišení s VRR (Variable Refresh Rate). Pro majitele PlayStation 5 nebo Xbox Series X jde o zajímavou volbu – televizor zvládne 4K při 120 Hz, což mnoho modelů v této cenové kategorii neumí. PC hráči ocení možnost hraní ve 144 Hz, byť při 4K rozlišení na to potřebují opravdu výkonnou grafickou kartu typu RTX 4080 nebo lepší. Systém VIDAA má své limity Operační systém VIDAA Smart OS nabízí základní streamovací služby jako Netflix, YouTube, Disney+ nebo Prime Video. Chybí však některé lokální aplikace typu SkyShowtime nebo Max. Systém je svižný a přehledný, ale nedosahuje rozmanitosti Android TV nebo webOS od LG. Zvukově televizor nabízí 2×10W reproduktory plus 20W subwoofer s podporou Dolby Atmos. Celkový výkon 40 W stačí na běžné sledování zpráv nebo seriálů, ale pro filmové zážitky doporučujeme přidat alespoň základní soundbar. Pro koho má Hisense smysl Hisense 55E77NQ PRO za necelých 10 tisíc korun dává smysl především hráčům na konzolích, kteří ocení kombinaci 144 Hz, HDMI 2.1 a nízké odezvy. Hodí se také pro nenáročné diváky, kterým QLED panel zajistí lepší barvy než běžný LED, a pro majitele tmavších místností, kde průměrný jas není problém. Naopak televizor nedoporučujeme HDR nadšencům, protože nízký jas a málo dimming zón limitují HDR zážitek. Nehodí se ani do prosluněných místností, kde může být 450 nitů málo, a uživatelům závislým na Android TV aplikacích bude chybět širší výběr softwaru. KOUPIT TELEVIZI HISENSE Zvažujete nákup televizoru Hisense 55E77NQ PRO? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář česko HiSense QLED Sleva Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku Jakub Kárník 21.10.2024