Hisense 50A6Q je extrémně levná 50" televize. V akci nestojí ani 6 tisíc, umí AirPlay a AI vylepšení obrazu Hlavní stránka Zprávičky 50" Hisense 50A6Q je 4K LED televize s Dolby Vision, třemi HDMI 2.1 porty a herním režimem Game Mode Plus S kódem ALZADNY25 stojí 5 993 Kč místo 6 367 Kč (úspora 374 Kč oproti minimální ceně před akcí) K televizi navíc získáte předplatné Antik TV zdarma v hodnotě 4 068 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 17.5.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Plánujete si pořídit novou televizi s úhlopříčkou okolo 50 palců, ale nechcete utrácet více než 10 tisíc korun? Hisense 50A6Q nyní stojí 5 993 Kč se slevovým kódem ALZADNY25 – při uvedení na trh v květnu 2025 model nastupoval za 8 490 Kč, takže od té doby spadl už zhruba o 2 500 Kč. Podporuje Apple AirPlay 2 a nabízí funkce pro vylepšení obrazu. CHCI TELEVIZI HISENSE Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete velkou 4K televizi do obýváku s Dolby Vision a slušnou výbavou pro konzoli za rozumné peníze.⚠️ Zvažte, pokud jste citliví na kvalitu zvuku z integrovaných reproduktorů – pak rovnou počítejte se soundbarem.💡 Za 5 993 Kč dostanete velký 4K panel s Dolby Vision a HDMI 2.1, což je v této cenové kategorii nadprůměrná výbava. Proč je tahle televize zajímavá Hisense 50A6Q cílí na lidi, kteří chtějí 50palcovou 4K televizi do běžného obýváku bez toho, aby se hnali do prémiové kategorie. Kombinace Dolby Vision HDR, třech HDMI 2.1 portů a herního režimu s ALLM a VRR je v této cenové třídě dnes silná. Pomáhá tomu i to, že jde o modelový rok 2025, takže softwarové prostředí VIDAA i podpora streamovacích služeb jsou aktuální. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Rozlišení 3840 × 2160 pixelů na 50palcové úhlopříčce dává ostrý obraz na běžnou vzdálenost sledování. Panel jede nativně na 60 Hz, podporuje ale Dolby Vision, HDR10+ i HLG, takže streamované filmy a seriály vypadají dynamicky a s rozumným kontrastem. Kontrast 5000:1 a odezva panelu 6,5 ms jsou na úrovni standardních LED televizí této třídy. Pro vylepšení obrazu výrobce nasazuje 4K AI Upscaler a AI Smooth Motion, které dopočítávají detaily a plynulost u méně kvalitního obsahu. Pro hráče je důležitý Game Mode Plus s ALLM, VRR a herním panelem Game Bar. Vstupní lag v herním režimu se drží pod 20 ms, což je solidní hodnota i pro konzolové hraní. Pozor ale na marketing – funkce HSR sice „simuluje 120 Hz“, panel je ale fyzicky 60Hz. Reálných 120 Hz tady tedy nečekejte. KOUPIT TELEVIZI SE SLEVOU Praktická stránka: porty, zvuk a systém Konektivita je na tuhle cenu nadstandardní: 3× HDMI 2.1 (jeden s eARC), 2× USB 2.0, optický výstup, Ethernet a Wi-Fi 5. Pro hráče i majitele soundbaru tedy bez problémů. Televize má integrovaný Chromecast, Miracast i Apple AirPlay 2, takže obsah z telefonu nebo tabletu dostanete na obrazovku bez dalších adaptérů. Systém VIDAA Smart OS je svižný a obsahuje Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video, Oneplay i další služby. Reproduktory jsou 2× 10 W s DTS Virtual:X a Dolby Audio AC4. Pro běžné sledování zpráv nebo seriálů to stačí, ale jak ukážeme dál, někteří uživatelé na zvuk narážejí výrazně. Televize podporuje VESA 200×400 pro montáž na zeď, hmotnost je 10 kg bez stojanu. Záruka je standardních 24 měsíců. Kdy to smysl nedává Pokud řešíte maximální kvalitu obrazu nebo HDR jas, hledejte v jiné cenové kategorii – ideálně QLED nebo OLED modely. 50A6Q je standardní LED bez local dimmingu a bez Quantum Dot vrstvy, takže černá a kontrast nebudou na úrovni dražších televizí. Stejně tak nedává smysl pro hi-fi audio nadšence, kteří se chtějí spoléhat čistě na integrované reproduktory – do rozpočtu rovnou počítejte se soundbarem. A pokud potřebujete nativních 120 Hz pro hraní na PC nebo konzoli, sáhněte po modelu, který panel reálně má. Game Mode Plus tady sice funguje, ale fyzika 60Hz panelu se neoklame. V rámci aktuálních Alza Dnů najdete i další zlevněné televize včetně 55″ a 58″ variant ze stejné řady. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 5 993 Kč je 50A6Q solidní volba do běžného obýváku, pokud chcete 50palcovou 4K televizi s Dolby Vision, slušnou výbavou pro hraní a podporou aktuálních streamovacích služeb. Bonus v podobě Antik TV v hodnotě 4 068 Kč dělá z balíčku o něco zajímavější nabídku, jen počítejte s tím, že aktivace bonusu může chvíli trvat. Pokud jste náročnější na zvuk nebo obrazovou špičku, rovnou plánujte soundbar nebo dražší televizi – v této cenovce dostáváte rozumný kompromis, ne referenční zážitek. CHCI TELEVIZI V AKCI Bereste u televize zvuk jako zásadní, nebo počítáte rovnou se soundbarem? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi