Gigantická MiniLED televize Hisense se 165Hz frekvencí zlevnila o 20 tisíc! Má krásný obraz a slušný zvuk Hlavní stránka Zprávičky Hisense 100U7Q PRO je 100" (254 cm) Mini LED televize s QLED, 4K, 1 248 zónami lokálního stmívání a 165Hz herním režimem S kódem ALZADNY25 stojí 59 993 Kč místo 79 990 Kč (sleva 20 tisíc) Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, Dolby Atmos 2.1.2 (60 W), 4× HDMI 2.1 a +5 let záruky po registraci Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 22.2.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Hisense 100U7Q PRO za 59 993 Kč s kódem ALZADNY25 je 100″ Mini LED televize s 1 248 zónami podsvícení, Dolby Vision IQ, 165Hz herním režimem a vestavěným 2.1.2 ozvučením s Dolby Atmos. Původní cena 79 990 Kč dělá z aktuální slevy 20 tisíc jednu z nejzajímavějších nabídek na velkoformátové televize na českém trhu. A k tomu po registraci dostanete prodlouženou záruku na celkem 5 let. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete skutečně kinosálový zážitek doma bez projektoru – 100″ s Mini LED a Dolby Vision IQ za 59 993 Kč je těžko překonatelná kombinace.⚠️ Zvažte, pokud nemáte dostatečně velkou místnost (optimální vzdálenost je cca 3–4 metry) nebo potřebujete dokonalou černou v úplné tmě – tam má OLED stále navrch.💡 Za 59 993 Kč dostanete Mini LED s 1 248 zónami, 4× HDMI 2.1, Dolby Atmos, solární ovladač a 5 let záruky po registraci. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč zrovna 100 palců Rozdíl mezi 65″ a 100″ televize není jen „o něco větší obraz“. Je to jiná kategorie zážitku – pokud máte místnost, kde můžete sedět 3–4 metry od obrazovky, 254 cm úhlopříčky vám dá pocit skutečného kina. Zákazníci na Alze to potvrzují: recenzenti, kteří přecházeli z 65″ a 80″ modelů, popisují přechod jako „obrovský“ a „úžasný“. A na rozdíl od projektorů nemusíte řešit zatemnění místnosti – Hisense 100U7Q PRO má technologii Anti-Reflection PRO a špičkový HDR jas (nezávislé testy naměřily přes 2 000 nitů v HDR), takže obraz vypadá skvěle i za denního světla. Obraz a zvuk v praxi Mini LED podsvícení s 1 248 zónami lokálního stmívání zajišťuje precizní kontrast – tmavé scény zůstávají tmavé a světlé detaily svítí přesně tam, kde mají. QLED vrstva s certifikací Pantone přidává miliardu odstínů a široký barevný gamut. Podpora Dolby Vision IQ a HDR10+ Adaptive znamená, že televize automaticky přizpůsobuje tone mapping okolnímu světlu – v praxi to znamená lepší obraz bez manuálního ladění. AI upscaler zvládá přepočítávat i starší obsah na kvalitu blízkou 4K, což u televize této velikosti oceníte – na 100″ je rozdíl mezi ostrým a rozmazaným obsahem mnohem patrnější. Vestavěný zvukový systém 2.1.2 o výkonu 60 W s Dolby Atmos je na televizní standardy nadprůměrný. Recenze od T3 potvrzuje prostorový efekt a výrazný basový základ díky dedikovanému subwooferu. Recenzent ale upozorňuje, že při vyšší hlasitosti (nad 40 na stupnici) může docházet k vibracím při basově náročných scénách. Pro filmové nadšence se tedy vyplatí zvážit soundbar – Hisense nabízí funkci Hi-Concerto pro propojení TV a soundbaru do jednoho zvukového systému. KOUPIT 100″ HISENSE ZA 59 993 KČ Hry, konektivita a smart funkce Čtyři HDMI 2.1 porty (jeden s eARC) podporují 4K při 165 Hz – připojíte PS5, Xbox i herní PC a využijete VRR, ALLM a FreeSync Premium Pro. Input lag kolem 13 ms je na televizi této třídy slušný. Game Bar umožňuje sledovat herní statistiky přímo na obrazovce. Operační systém VIDAA nabízí Netflix, Disney+, HBO, Prime Video, Oneplay a hlasové ovládání v češtině. Nechybí AirPlay 2, Chromecast, podpora Google Home, Apple Home i Matter. Solární dálkový ovladač se dobíjí světlem nebo USB-C – žádné baterie k výměně. Co říkají zákazníci – a co zvážit Všech 5 recenzentů dává plných 5 hvězd a 100 % doporučuje. Opakuje se chvála na kvalitu obrazu, jednoduché ovládání, rychlý smart systém a samozřejmě ohromující velikost. Jeden zákazník oceňuje profesionální instalaci Alzou přímo na zeď. Jediná konkrétní výtka: příliš krátký napájecí kabel (cca 1,5 m), což je u televize s úhlopříčkou 254 cm opravdu málo – počítejte s prodlužovačkou. Z nezávislých testů stojí za zmínku, že Mini LED, jakkoli s 1 248 zónami, nemůže v dokonale tmavé místnosti konkurovat OLED v jemnosti stínů – občas se kolem jasných objektů na černém pozadí objeví mírné halo. V běžně osvětleném obýváku to ale není problém a vysoký jas je naopak výhoda. Televize je logicky masivní a těžká – montáž na zeď doporučujeme nechat na profesionálech (Alza nabízí instalaci). Co dostanete k televizi navíc Po registraci na webu Hisense získáte prodlouženou záruku na celkem 5 let a předplatné Antik TV zdarma. To je u televize za 60 tisíc příjemný bonus – pětileté krytí dává klid na duši u takto velké investice. Verdikt Hisense 100U7Q PRO za 59 993 Kč je televize pro ty, kdo chtějí kino doma – bez kompromisů v podobě projektoru a zatemněné místnosti. Mini LED s 1 248 zónami, Dolby Vision IQ, 165Hz herní režim, 4× HDMI 2.1 a vestavěný Dolby Atmos – to všechno za cenu o 20 tisíc nižší, než byla běžná. Pokud máte dostatečně velkou místnost a chcete zážitek, který z 65″ televize prostě nedostanete, tohle je příležitost, která se neopakuje často. Pokud hledáte další televize nebo techniku ve slevě, projděte si aktuální Alza Dny. VYUŽÍT SLEVU S KÓDEM ALZADNY25 Jakou největší televizi máte doma? Přemýšleli jste někdy o 100 palcích? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář