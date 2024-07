Herní klávesnice mají svá specifika a musí být kvalitní

Nároky na nekompromisní parametry zvyšují cenu

Když se objeví kvalitní herní klávesnice za dobrou cenu, je to svátek

Herní klávesnice mají svá specifika. Musí být kvalitní, mít rychlou odezvu, musí zvládat stisk více kláves současně. A musí mít barevné podsvícení. Tohle všechno dohromady zvyšuje jejich cenu a za ty nejlepší zaplatíte i několik tisíc Kč.

Alza právě nyní nabízí herní klávesnice Rapture, které i za běžných okolností nejsou drahé, s kódem ALZADNY50 za poloviční ceny. Není v tom žádný háček, sleva by se měla aktivovat automaticky po vložení zboží do košíku.

Rapture Cadet K-498

Jako zjevení v tomto segmentu vypadá herní klávesnice Rapture Cadet K-498, kterou seženete v Alze za 348 Kč. Klávesnice nemá numerický blok, což by mohlo vadit při kancelářské práci, ale pro hráče je to spíše plus. Mají víc místa na stole pro myš. Klávesy mají membránový mechanismus kláves, jedná se o tichý model. Kromě 87 standardních kláves na ní najdete 6 hotkeys a multimediální klávesy. Klávesy jsou podsvícené RGB diodami a mají českou a slovenskou lokalizaci.