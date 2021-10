Známe datum spuštění HBO Max a jeho ceny v Evropě. Co ČR?

Společnost HBO dnes v rámci online prezentace oznámila bližší informace ohledně dostupnosti služby HBO Max v Evropě. Platforma, která má za cíl nahradit stávající HBO GO, dorazí do prvních vybraných zemí již za několik dní. Celý proces byl rozdělen do tří etap a uvedení do ČR nastane v té prostřední, která je naplánována na “early 2022”. Přesné datum jsme se tedy opět nedozvěděli, ale snad tedy půjde o začátek příštího roku. Přednost dostanou severské země a s nimi Španělsko a Andora. K první vlně byly oznámeny také ceny, které si můžeme zkusit převést na české koruny.

HBO Max v Evropě (a ČR) – datum a ceny

První vlna spuštění proběhne 26. října a bude se týkat Švédska, Dánska, Norska, Finska, Španělska a Andory. Druhá fáze přijde “brzy” v roce 2022 a těšit se na ni mohou diváci v Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Chorvatsku, ČR, Maďarsku, Moldavsku, Černé Hoře, Severní Makedonii, Polsku, Rumunsku, Srbsku, Slovensku, Slovinsku a Portugalsku. Třetí fáze spustí později v příštím roce HBO Max v zemích, kde tato americká služba předtím vůbec nefungovala. Jde o Estonsko, Řecko, Island, Lotyško, Litvu, Nizozemsko a Turecko.

Pro Španělsko a Andoru byly ceny nastaveny na 8,99 € za měsíc, což je v přepočtu zhruba 230 Kč. Můžeme očekávat, že podobná částka bude příští rok oznámena i pro ČR. HBO nicméně slibuje, že přijdou i zvýhodněné nabídky pro nové zákazníky.

House Of The Dragon | Official Teaser | HBO Max

Nové HBO Max by mělo nabídnout širší paletu filmů a pořadů, mezi které pod hlavičkou Warnerů patří například i komiksový svět DC nebo obsah produkovaný Cartoon Network. V rámci prezentace vstupu do Evropy byl také zveřejněn teaser trailer k seriálu Game Of Thrones: House Of The Dragon. Najdete ho výše.

Jaké myslíte, že bude datum uvedení v ČR?