Stejně jako každý měsíc vám i v září přinášíme žebříček 5 filmů, které Češi sledují na HBO Max nejčastěji. Do popředí se dostala novinka od DC vyprávějící příběh Flashe, na druhém místě se pak umístil Bez kalhot: Poslední tanec, třetici doplňuje originální snímek KIMI.

Flash

Do sbírky DC letos přibyl další snímek, ve kterém se představí Ezra Miller jako Barry Allen, známý také jako Flash. Tento film je prvním samostatným snímkem o tomto superhrdinovi, a vypráví příběh, ve kterém Barry využívá svou superrychlost, aby změnil minulost a pokusil se zachránit svou rodinu. Nicméně, jeho činy odstartují sérii událostí, které vytvoří svět bez superhrdinů a nyní musí závodit o život, aby zachránil budoucnost.

Flash (2023) CZ Dabing HD trailer

Hodnocení na ČSFD: 63 %

Bez kalhot: Poslední tanec

Příběh nás zavede do srdce londýnského nočního života, kde Magic Mike (Channing Tatum) hledá poté, co dělal barmana na Floridě, nový začátek. Ve snaze zapomenout na své neúspěchy se vrhne do světa, který ho kdysi učinil králem tanečního parketu. V Londýně se setkává s tajemnou a bohatou dámou, která mu nabízí na první pohled skvělou nabídku.

Bez kalhot: Poslední tanec (2023) CZ HD trailer

Hodnocení na ČSFD: 46 %

KIMI

Pracovnice IT oddělení trpící agorafobií (tito lidé mají strach z veřejných prostranství a často neopouští svůj domov) najde nahrávku násilného trestného činu a nahlásí ji svým nadřízeným. Uvědomuje si však, že bude muset opustit svůj byt, aby mohl být zločin vyšetřen.

KIMI | Official Trailer | Max

Hodnocení na ČSFD: 59 %

I Wanna Dance with Somebody

Cesta Whitney Houston v New Jersey, kde vystupovala jako gospelová sboristka a během několika let se vypracovala na jednu z nejoceňovanějších umělkyň všech dob. Tento snímek nás zavede na cestu, kde si můžete vychutnat velkolepá vystoupení a soundtrack nejoblíbenějších hitů této hudební ikony.

Máte Netflix? Zamířil na něj vynikající seriál Bratrstvo neohrožených, na ČSFD má 94 % čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

I WANNA DANCE WITH SOMEBODY – Official Trailer (HD)

Hodnocení na ČSFD: 67 %

Elvis

Elvis je jedním z nejlepších biografických filmů roku 2022. Pojednává o slavném zpěvákovi, který bohužel opustil tento svět (stejně jako další členové tzv. Klubu 27) příliš brzy. Pokud se chcete dozvědět více nejen o jeho životě, ale také o tom, jak tenkrát fungoval západní svět, rozhodně doporučujeme jeho zhlédnutí. Jednu ze svých nejlepších rolí zde předvedl Tom Hanks, který si zahrál Elvisova manažera.

Elvis (2022) CZ HD trailer

Hodnocení na ČSFD: 79 %

Jaké další filmy sledujete na HBO Max?

Zdroj: Flixpatrol