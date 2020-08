Nudíte se? Máme tipy na nejlepší HBO GO komediální seriály

Všichni máme rádi komedie. Jedná se o odlehčující, ale ne nutně jednoduché záležitosti, u kterých se rádi pobavíme. Na HBO GO nalezneme spoustu zajímavých seriálů, u kterých si můžete udělat pěkný večer. V tomto článku se zaměříme nejen na čistokrevné komedie, ale také na seriály, které spadají hned do několika žánrů. Příkladem může být například Černé zrcadlo, které nabízí desítky různých dílů, přičemž některé z nich jsou thrillery, některé Sci-Fi a některé zase komedie. Pojďme si tedy ukázat ty nejlepší komediální seriály, které naleznete na platformě HBO GO.

Poznámka redakce O tipech na zajímavé Netflix či HBO GO seriály vám píšeme z toho důvodu, že je stále populárnější sledovat je na telefonech a tabletech. Sami si občas pustíme nějaký ten seriál v posteli, či v autě. Napadlo nás proto, že bychom se mohli s našimi tipy dělit s vámi. Aplikace obou dvou platforem jsou k dispozici na Google Play.

Nový papež

Tento seriál se odehrává ve fiktivní době, kdy je Pius XIII. (bývalý papež vládnoucí od roku 1876 až do roku 1958) v kómatu. Na jeho místo musí tak být dosazen někdo jiný. Po nějaké době se stává novým papežem Sir John Brannox, okouzlující a na první pohled milý anglický aristokrat, který přijímá jméno Jan Pavel III. Ten se snaží za všechny laskavosti a úsměvy skrýt své slabiny a tajemství. Postupem času si uvědomí, jak moc bude těžké nahradit jeho předchůdce.

Rodiče

Nový seriál Rodiče pojednává o šťastném páru, kterým se narodí dvě malé děti. Z prvních nadšených reakcí a pocitu štěstí se však stane noční můra. Seriál zkoumá paradox, který každý rodič dobře zná, i když to nikdy nepřizná – za své děti byste bez váhání položili život, ale často je také máte chuť zabít. V této upřímné a nepřikrášlené komedii se Paul a Ally snaží zvládnout práci na plný úvazek, stárnoucí rodiče, hypotéku, manželské rozepře i nezáviděníhodné překážky, které jim do cesty klade výchova jejich dvou malých dětí Luka a Avy.

Silicon Valley

Pokud máte rádi seriály z technologického prostředí, nemůžete šlápnout vedle se seriálem Silicon Valley. Ten pojednává o čtyřech asociálech, kteří žijí u Erlicha. Erlich je milionář, který programátorům nabídl bydlení v jeho vile zadarmo výměnou za to, že bude mít 10% podíl z každého projektu, který programátoři vytvoří. Richard, Big Head, Gilfoy a Dinesh jednoho dne vytvoří vyhledávací algoritmus, o který má zájem nejedna společnost. Skupina však místo prodeje vytvoří vlastní firmu a začnou podnikat. Za seriálem stojí Mike Judge, který v osmdesátých letech působil jako inženýr právě v Silicon Valley a nechal se svou minulostí částečně inspirovat.

Viceprezident(ka)

Seriál Viceprezident(ka) pojednává o bývalé senátorce Meyerové, která přijala nabídku stát se viceprezidentkou USA. Brzy ale zjistí, že její funkce není procházka růžovou zahradou a její funkce absolutně neplní její očekávání. Naopak. Plní se vše, před čím ji všichni varovali. V tomto seriálu sledujeme Selinu Meyerovou a její spolupracovníky, jak hrají politické hry a snaží se u toho působit kladným dojmem na veřejnost. Seriál je výborný, ovšem první série je trochu slabší. Dalších šest jich je však super.

