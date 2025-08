Chcete chytrou pračku s Wi-Fi a 25letou zárukou za výhodnou cenu? Alza teď jednu vyprodává!

Hledáte kvalitní pračku s velkým bubnem a chytrými funkcemi, ale nechcete utrácet desítky tisíc? Máme pro vás skvělou zprávu – špičková pračka HAIER HW100-B14959U1-S je nyní na Alza.cz dostupná za pouhých 9 192 Kč s použitím slevového kódu SLEVA20HAIER. To představuje fajn slevu 42 % oproti původní ceně 15 990 Kč z roku 2022. A pokud to nestačí, získáte k ní i 5letou záruku na celý spotřebič a 25 let záruky na motor!

Proč je tato pračka fajn volbou?

HAIER HW100-B14959U1-S patří do prémiové řady I-Pro Series 5 a nabízí kombinaci technologií, které byste u konkurenčních značek hledali v mnohem dražších modelech. Pračka disponuje kapacitou 10 kg, což je ideální pro větší rodiny, a přitom má úzkou konstrukci, takže se vejde i do menších koupelen. Díky energetické třídě A výrazně ušetříte za elektřinu a vodu, což v dnešní době oceníte více než kdy jindy.

Co na této pračce zákazníci nejvíce oceňují? Jednoznačně její extrémně tichý chod. Díky přímému pohonu Direct Motion dosahuje hlučnosti 70 dB i při maximálních otáčkách odstřeďování 1330 ot/min. „Musel jsem se i občas jít podívat, zda běží, jak je tichá,“ uvádí jeden z mnoha spokojených zákazníků. S touto pračkou si můžete dopřát praní kdykoliv, aniž byste rušili zbytek domácnosti.

Chytrá pračka s aplikací, kterou si zamilujete

HAIER HW100-B14959U1-S nabízí Wi-Fi připojení a Bluetooth pro pohodlné ovládání pomocí aplikace hOn. Ta vám dává přístup k více než 60 specializovaným programům. Aplikace vám dokonce pomůže vybrat ideální program podle typu textilie – stačí vyfotit štítek vašeho oblečení.

Zákaznice Veronika z Pardubic si pochvaluje: „Aplikace naprosto super! Po doprání mi na hodinky přijde info, že je dopráno.“ Kromě notifikací můžete díky aplikaci kontrolovat stav pračky odkudkoliv, sledovat spotřebu energie a vody, nebo dostávat připomínky k údržbě.

K čemu je dobrá parní funkce?

Jednou z nejpokročilejších funkcí této pračky je parní technologie. Pára efektivně uvolňuje vlákna v prádle, což zlepšuje odstranění skvrn a nečistot. Díky páře je také prádlo méně zmačkané a v mnoha případech není vůbec nutné žehlení – ušetříte tak spoustu času i práce.

Pára navíc účinně likviduje bakterie a alergeny, takže je ideální pro domácnosti s alergiky nebo malými dětmi. Jeden z uživatelů, Erik z Předklášteří, oceňuje: „Parní program odstraňuje jemný prach, prádlo je měkké i bez aviváže. Možnost vícenásobného máchání je vhodná pro alergiky.“

Špičkové technologie pro úspory a péči o prádlo

HAIER HW100-B14959U1-S je vybavena několika pokročilými technologiemi, které zajistí dokonalou péči o vaše oblečení a zároveň šetří provozní náklady:

Direct Motion motor – tichý, spolehlivý a energeticky úsporný motor s přímým pohonem, na který získáte 25letou záruku

– tichý, spolehlivý a energeticky úsporný motor s přímým pohonem, na který získáte 25letou záruku Smart Dual Spray – automatický čisticí systém, který po každém praní vystříkne vodu na těsnění a sklo dvířek, čímž odstraní zbytky nečistot a zabraňuje tvorbě plísní

– automatický čisticí systém, který po každém praní vystříkne vodu na těsnění a sklo dvířek, čímž odstraní zbytky nečistot a zabraňuje tvorbě plísní Pillow Drum – speciální buben se strukturou polštářků zajišťuje šetrnou péči o různé druhy textilií

– speciální buben se strukturou polštářků zajišťuje šetrnou péči o různé druhy textilií I-Time – funkce pro flexibilní úpravu délky pracího cyklu podle vašich časových potřeb

– funkce pro flexibilní úpravu délky pracího cyklu podle vašich časových potřeb LED osvětlení bubnu – praktické osvětlení, díky kterému v bubnu nikdy nic nezapomenete

Hodnocení zákazníků mluví jasně: 4,8/5 hvězdiček

HAIER HW100-B14959U1-S získala od zákazníků vynikající hodnocení 4,8 z 5 hvězdiček. Mezi nejčastěji zmiňované přednosti patří:

Extrémně tichý chod i při odstřeďování

Velký 10kg buben při kompaktních rozměrech

Kvalitní vyprání prádla a odstranění skvrn

Praktická aplikace s mnoha funkcemi

Parní programy pro osvěžení prádla

Prodloužená záruka 5 + 25 let

Zákaznice Marta ze Zlína shrnuje: „Krásná pračka, hezčí než na obrázku. Hned se připojila na wifi. Obrovský buben. Světlo uvnitř svítí. Záruky 5 let na pračku, 25 na motor. Velká černá dvířka. Design černého panelu je skvostný. Hodně i krátkých programů. Haier only forever.“

Bezkonkurenční poměr cena/výkon

S aktuální cenou 9 192 Kč na Alza.cz (s kódem SLEVA20HAIER) představuje HAIER HW100-B14959U1-S jednu z nejlepších investic do domácnosti, jakou můžete udělat.

Pokud hledáte kvalitní, úspornou a chytrou pračku s velkým bubnem za skvělou cenu, HAIER HW100-B14959U1-S je jednoznačnou volbou. Kombinace prémiových funkcí, tichého chodu a mimořádně dlouhé záruky z ní dělá produkt, který vám bude spolehlivě sloužit mnoho let.

⏰ Akce končí: Do vyprodání zásob!

Co říkáte na možnost pořídit si špičkovou pračku s parní funkcí a 10kg bubnem za méně než 10 000 Kč?