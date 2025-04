Muskův Grok zamířil zdarma na Google Play! Místo opice mi vygeneroval Baracka Obamu

Elon Musk konečně přichází i do ČR. Tedy aspoň virtuálně. Jeho umělou inteligenci Grok sice už nějaký ten pátek můžete používat na síti X a v letošním roce začala fungovat i na samostatné webové stránce Grok.com, ale jakožto aplikace zatím dostupná nebyla, což se právě teď změnilo.

V lednu Musk spustil v USA verzi pro iOS, v únoru pro Android. A od 8. dubna je ke stažení pro Android i u nás. Stačí jednoduše si aplikaci vyhledat na Google Play a zdarma si ji stáhnout do mobilu nebo do tabletu s Androidem. Je v češtině a jedinou podmínkou je mít verzi operačního systému 9 a vyšší. Nutno ale podotknout, že se jedná o Grok Beta.

Jakmile appku spustíte, nabídnou se vám 3 možnosti přihlášení – přes váš účet na síti X, přes Google účet a nebo přes váš email. A dost možná vás také zaujme větička, která se zobrazí nad těmito možnostmi: „Pochopte vesmír“. O ní lze sice v souvislosti s umělou inteligencí a jejími dosavadními schopnostmi polemizovat, ale zase to dokonale sedí k plánům a vizím Elona Muska.

Přihlášení a využití Grok Beta

Co po vás dál appka bude vyžadovat? Přihlášení přes Google nebo X vyžaduje sdílení uživatelského jména, e-mailu a profilové fotky. Poté aplikace Grok žádá povolení k odesílání oznámení, což ale lze zamítnout. Toť vše, jste tam.

Ihned poté se dostanete na úvodní obrazovku, kde si můžete pokecat s chatbotem. V horní části displeje uvidíte, že aktuálně máte nastavený model Grok 3, který je „Smartest“, tedy chytřejší. Pokud na tuto položku ťuknete, otevře se před vámi rolovací menu, v němž můžete zvolit Grok 2, který byl původním modelem a není tedy tak pokročilý. A nebo je tu i SuperGrok, který je ale placený.

Pro zajímavost SuperGrok vás vyjde na 849,99 Kč měsíčně nebo na 8 599,99 Kč ročně. Zaplacením získáte zaručený přístup do Grok 3, předčasný přístup k novým funkcím a odemknete více možností pro funkce DeepSearch a Think. Plus máte možnost prioritní podpory. V tuto chvíli nedokážu posoudit, jestli se to vyplatí, ale částka je to dle mého názoru víc než značná. Většina běžných uživatelů si dozajista vystačí s běžným Grokem 3.

Co umí Grok?

S Grokem můžete komunikovat podobně jako s jinými chatboty. Až zadáte první prompt, dotaz nebo cokoliv jiného, vyskočí na vás ale celkem neočekávané okno. V něm budete muset nastavit rok svého narození. Pokud odmítnete, nebudete moci pokračovat. Což mi přijde poměrně zvláštní. De facto je ale jen na vás, jaký rok vyberete a jestli bude odpovídat realitě.

Pak už vám chatbot odpoví na váš první dotaz a následně už to půjde jako po másle. Odpovědi můžete kopírovat, sdílet, označit palcem nahoru i dolů, případně kruhovou šipkou požádat o znovunačtení v jiné formě. Vaše konverzace se zároveň ukládají a následně je najdete pod ikonou se třemi vodorovnými čárkami vlevo nahoře.

S Grokem si ale nemusíte jen povídat. Pokud klepnete na ikonu „+“ vlevo dole, zobrazí se vám další možnosti:

fotoaparát

fotogalerie

soubory

Můžete tak přidávat jakékoliv soubory, obrázky nebo využít funkci fotoaparátu. Ve třetím případě ale neočekávejte, že Grok bude obratem reagovat na to, co uvidí přes váš objektiv. Tuto schopnost zatím nemá a jediné, co nabízí, je udělat fotku, kterou pak uložíte a vloží se přímo do chatu. Následně k ní můžete zadat nějaký požadavek.

Grok a generování obrázků

Dobrou zprávou je, že Grok umí generovat obrázky. Nicméně, jeho schopnostmi si nejsem zcela jistá. Zadala jsem mu pro zkoušku jednoduchý příkaz: „Vygeneruj obrázek opice.“ Po pár vteřinách se přede mnou objevily dva obrázky – fotky Baracka Obamy. Těžko říci, co o tom soudit.

Zkusila jsem tedy něco konkrétnějšího, ale nikoliv příliš propracovaný prompt: „Vygeneruj obrázek malého chlapce hrajícího si na pískovišti.“ Objevily se mi dva obrázky, načetly se asi do dvou třetin a pak se objevila hláška: „Obsah upraven. Zkuste jinou myšlenku.“

Takže zrovna u obrázků zatím Grok úplně top parťák nebude. Výrazěn lépe vám poslouží chatGPT i Gemini. Ale i tak to můžete zkusit sami a třeba i s něčím výrazně složitějším. A pro obšírnější práci bych doporučila spíše webovou verzi Groka, která nabízí víc funkcí včetně analýzy a kódování.

Už jste vyzkoušeli AI Grok?

