Systém GPS je zranitelný a nemoderní! Co nám hrozí?

Americká vláda si marně láme hlavu s modernizací GPS systému

Hrozbou mohou být čínské protisatelitní rakety

Čínský systém BeiDou je už na mnohem pokročilejší úrovni

Leckterý řidič už bez GPS navigace nedokáže dojet do cíle. Plně se na ni spoléháme při výletech, pracovních cestách i vyhledávání nejbližšího obchodu, restaurace a tak dále. Málokdo přitom tuší, že stávající americký satelitní navigační Global Positioning System (GPS) je už hodně zastaralý, má plno nedostatků a jeho modernizace nepostupuje tak rychle, jak by měla.

Možná už se vám také stalo, že se vás GPS navigace pokusila zavést autem na schodiště, do slepé uličky nebo váš cíl posunula o desítky metrů jinam. To jsou ale jen drobnosti oproti tomu, čím si aktuálně láme hlavu americký Pentagon. Bývalý velitel pro vesmírnou politiku USA John F. Plumb podle portálu Defense One tvrdí, že stávajících 30 satelitů šířících GPS signál je naprosto nedostačujících. Systémy se sice modernizují, ale velmi pomalým tempem.

A obrovskou hrozbou je každá protisatelitní raketa, která by proti nim byla vystřelena – nejen, že by tím signál rázem výrazně zeslábl, ale trosky rakety by na oběžné dráze mohly způsobit nečekané problémy. USA se v tomto ohledu obávají především možného útoku ze strany Číny. Ta totiž má velmi moderní protisatelitní arzenál a vůbec se tím netají. Stejně jako není žádným tajemstvím, že by Číňané rádi nahradili stávající systém tím svým. A plíživě s tím už začali.

BeiDou místo GPS?

Číňané na svém družicovém polohovém systému nazvaném BeiDou pracují už delší dobu. Aktuálně mají na oběžné dráze už 56 satelitů, stejně jako neustále vzrůstá počet čínských monitorovacích stanic navázaných právě na satelity – těch je prý asi 10x víc než těch amerických. Původně šlo přitom o satelitní systém fungující jen nad územím Číny, ve druhé generaci se rozšířil nad asijsko-pacifickém regionu a aktuálně je dostupný po celé Zemi.

How China’s Advanced BeiDou Surpassed America’s GPS Satellite Navigation I US China Tech Competition

V současnosti je tento čínský systém oproti GPS hojně využívaný v mnoha oblastech Asie i Afriky, kam GPS satelity jednoduše nedosáhnou – a výsledky z BeiDou jsou tak mnohem přesnější. V případě, že některá země projeví o BeiDou zájem a jedná se o „spřátelený“ stát navázaný na program takzvané Hedvábné stezky, Čína se vůbec nebrání rozšířit své technologie i nad jeho území.

Jedná se tak o velkou konkurenci nejen pro americký systém GPS, ale i pro evropský systém Galileo (zajímavé je, že francouzská spotřebitelská organizace UFC-Que zjistila, že i ten je mnohem rychlejší a přesnější než GPS). „Svatou čtveřici“ uzavírá ještě ruský satelitní systém GLONASS, ale Rusko udržuje s Čínou velmi dobré vztahy, takže si v tomto ohledu rozhodně nekonkurují.

Bývalý americký velitel John F. Plumb proto tvrdí, že Američané musejí svůj systém nejen modernizovat, ale je třeba i zvýšit jeho obranu – a to nejlépe tak, že by se do vesmíru vyslalo vždy více menších družic namísto jednoho velkého satelitu. Budoucnost vidí také ve využití kvantových technologií. Sám ale přiznává, že čínský systém je už nyní na mnohem pokročilejší úrovni a má více schopností než GPS.

Zdroje: Defense One, dTest