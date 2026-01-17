Chytrá pračka Gorenje s Wi-Fi teď stojí jen 7 tisíc! Můžete ji ovládat na dálku Hlavní stránka Zprávičky Chytrá pračka Gorenje s Wi-Fi a ovládáním přes aplikaci zlevnila na 7 101 Kč s kódem VYPRODEJ10 Parní funkce odstraní až 99,99% bakterií, energetická třída A a 15 let záruka na motor po registraci Kompatibilní s Amazon Alexa a Google Assistant, extrémně tichá (76 dB) se 7 kg kapacitou Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 17.1.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Gorenje WPNEI74ASWIFI je pračka s Wi-Fi připojením, kterou ovládáte z mobilu nebo hlasem přes Amazon Alexa či Google Assistant. Původně stála 7 890 Kč a nyní se prodává za 7 101 Kč s kódem VYPRODEJ10. Dostáváte energetickou třídu A, parní funkce pro hygienické praní a 15 let záruky na invertorový motor po registraci. Zákazníci ji hodnotí 4,5/5 a vyzdvihují především ticho při provozu. Ovládání z mobilu a hlasové asistenty Přes Wi-Fi a mobilní aplikaci máte pračku pod kontrolou odkudkoliv. Vidíte průběh praní, dostanete upozornění na konec cyklu nebo na to, že dochází prací prostředek. Můžete také pračku spustit na dálku – hodí se, když chcete mít prádlo vypráno přesně v okamžiku, kdy přijdete domů. KOUPIT GORENJE ZA 7 101 KČ Parní funkce a antibakteriální program Gorenje má parní generátor, který na konci cyklu ošetří prádlo párou. To redukuje pomačkání, pachy i bakterie. Speciální program ExtraHygiene odstraní až 99,99% bakterií a kvasinek – ideální pro alergiky nebo rodiny s malými dětmi. Program je testovaný a certifikovaný společností Intertek. Program Košile s párou zase šetří čas u žehlicího prkna – košile jsou po vyprání podstatně méně pomačkané. A funkce Anti-Crease automaticky otáčí bubnem až 2 hodiny po skončení praní, abyste nemuseli prádlo ihned vytahovat. Energetická třída A a tichý provoz Pračka má invertorový motor PowerDrive, který je úsporný, tichý a dlouhověký. Energetická třída A -10% znamená nižší spotřebu než standard – 39 kWh/100 cyklů a 44 litrů vody na cyklus. Po registraci dostanete 15 let záruky na motor. Hlučnost při odstřeďování je 76 dB, což zákazníci v recenzích hodnotí jako „extrémně tiché“. Jak potvrzuje jedna z uživatelek: „Extrémně tichá, perfektně pere, snadná obsluha.“ Technologie StableTech redukuje vibrace pomocí bočních a spodních panelů. Praktické funkce pro každý den Gorenje má kapacitu 7 kg a 1 400 ot/min při odstřeďování. K dispozici je 15 programů včetně rychlého (20 minut), programu pro polštáře nebo speciálního čištění bubnu. Funkce StopAddGo umožňuje přidat zapomenuté prádlo i po spuštění cyklu. FastWashing zkrátí dobu jakéhokoli programu – hodí se, když spěcháte. A funkce WaterPlus přidá víc vody pro důkladnější máchání, což ocení alergici. Ovládací panel je v češtině s kombinací otočného voliče a dotykového displeje. CHCI GORENJE V AKCI Pro koho je pračka vhodná Gorenje WPNEI74ASWIFI je jasná volba pro lidi, kteří chtějí chytrou pračku s Wi-Fi a hlasovým ovládáním. Za 7 101 Kč s kódem VYPRODEJ10 dostáváte parní funkce, antibakteriální program a 15 let záruky na motor. 91% zákazníků ji doporučuje dál a vyzdvihují především ticho a kvalitu praní. Musíte však počítat s drobnými kompromisy. Jeden z uživatelů zmiňuje, že při odstřeďování trochu klepe pravá bočnice – vyřešil to kouskem molitanu mezi pračku a zeď. Další upozorňuje, že pod dvířky se zasekávají drobné věci nebo kapsle na prádlo. A 1 400 otáček nejde ručně navolit u všech programů, což může vadit. Pokud však hledáte chytrou pračku s Wi-Fi, parními funkcemi a dlouhou zárukou, Gorenje WPNEI74ASWIFI za 7 101 Kč je skvělá volba. Dostáváte prémiové funkce za rozumnou cenu a navíc vyrobenou v EU. Potřebujete chytrou pračku s Wi-Fi? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Chytrá domácnost chytrá pračka slevy Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024