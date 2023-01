Google Zprávy prošly v posledních týdnech a měsících několika změnami a to třeba včetně ikony, která více zapadá do designového jazyka Material You. Nyní se do aplikace chystá další novinka, díky které bude jejich používání o něco příjemnější.

Na Redditu se objevil screenshot, který dokazuje, že Google chystá do aplikace Google Zprávy možnost přidávat uživatelské profily. Na screenshotu můžeme vidět několik funkcí, které se budou s touto novinkou pojit. Kromě možnosti sdílení profilu je zde také možné nastavení viditelnosti a oznámení. Zatím není jasné, co všechno bude profil obsahovat, počítá se samozřejmě s fotkou a jménem, což by mohlo usnadnit komunikaci mezi uživateli, kteří na sebe nemají telefonní číslo.

Ve skupinových chatech uvidíte namísto čísla rovnou jméno, což značně usnadní identifikaci dané osoby. V tuto chvíli nevíme, kdy Google novinku oficiálně odhalí a bude jistě nějakou dobu trvat, než se dostane k široké veřejnosti.

Messages by Google Google LLC

Používali byste uživatelský profil v Google Zprávách?

Zdroj: GSMArena