Mobily na prvním místě. Google po dlouhých letech změní evidenci webů

V nadpisu píšeme evidence, ale to správné slovo je indexace. Jde o proces, při kterém vyhledávače analyzují a ukládají stěžejní informace o webech. Na základě indexace je pak vyhledávač schopný poskytnout co nejpřesnější výsledek hledání. Tento proces přitom umí zanalyzovat texty, obrázky, popisky, vazby mezi stránkami, rychlost jejich načítání a několik dalších věcí. Na základě těchto dat vyhodnocuje, jak relevantní je daný web pro člověka hledajícího na internetu. Jednoduchý příklad: Pokud budete chtít prodávat jablka online a Google to z textů a obrázků na vašem webu velmi těžko pozná, ve výsledcích skončíte velmi hluboko. Jestli mezi nimi vůbec budete. A co se teď tedy děje? Americký gigant plánuje něco, co převrátí jeho indexování vzhůru nohama. Dlouhé roky hodnotil weby podle toho, jak se zobrazují a chovají na počítačích s monitory. Teď se Google rozhodl, že na prvním místě bude mobilní indexace, tedy analýza zobrazování a chování webů na mobilních zařízeních.

Starší roboti budou hrát druhé housle

Firma vychází z dlouho známého trendu, že lidé navštěvují weby a používají vyhledávání více na svých chytrých telefonech a tabletech než na počítačích. Aktuální poměr je zhruba 70:30 ve prospěch mobilních zařízení. Od září letošního roku tedy bude pro Google mobilní indexace jako primární analýza. Klasická desktopová bude taky nadále funkční, ale už bude hrát druhé housle. Indexaci provádějí různé typy tzv. robotů. Zatím mají větší slovo ti starší, kteří procházejí obsah webů téměř od počátku Googlu a zaměřují se na klasickou podobu stránek. V září převezmou otěže ti mobilní.

Koncoví uživatelé by měli novinku poznat při samotném vyhledávání. Weby, které jsou dobře optimalizované pro zobrazení na menších displejích, budou zvýhodněny vyšší pozicí. Na autory stránek Google apeluje, aby na to mysleli. Jejich weby by měly být tzv. responzivní a obsah, který se zobrazuje na velkých monitorech, by se měl v pořádku zobrazovat i na menších displejích. Pro Google je mobilní indexace důležitá už dlouhou dobu, ale vlastně jen jako sekundární zdroj dat. Teď konečně dostane hlavní slovo.

Vzpomenete si na web, který vypadá špatně na mobilu?

Zdroj: Google