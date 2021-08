Google začal prodávat nový bateriový Nest Doorbell

Společnost Google začala před pár hodinami oficiálně prodávat svůj chytrý domovní zvonek Nest Doorbell (battery). Nový model doplňuje dřívější variantu Nest Hello, která pro svou funkci nutně potřebuje připojení do elektrické sítě a byla nyní přejmenována na Nest Doorbell (wired). Letošní novinka má oproti předchůdci několik znatelných výhod a nevýhod. Mezi klady pochopitelně patří možnost instalace téměř kamkoli. Bateriové napájení s sebou ovšem nese několik omezení.

Nový Nest Doorbell (battery) například neumí nabídnout nepřetržitý 24/7 videozáznam. A to ani při zapojení s kabelovým napájením. V tomto ohledu je pevně omezený maximálně na tři hodiny. V kombinaci s předplatným Nest Aware však může ukládat až na 60 dní události, které kamera ve videozvonku zaznamená. Už v bezplatné verzi jsou to tentokrát všechny pohyby a přítomnost konkrétní osoby, položeného balíčku, zvířat a vozidel. K tomu zařízení využívá kameru s rozlišením 960 x 1280 pixelů (30 FPS), pozorovacím úhlem 145 °, šestinásobným digitálním zoomem a nočním viděním do vzdálenosti tří metrů.

Introducing the New Nest Doorbell (Battery) From Google

Zařízení má kromě optiky pochopitelně i reproduktor a mikrofon, takže umí poskytnout oboustrannou komunikaci. Odolnost zaručuje standard IP54. Výdrž baterie je závislá na četnosti používání zvonku. Při 25 – 30 “událostech” denně vydrží energie asi na měsíc, pří 2 – 5 interakcích denně může jít až o půl roku. Bateriový chod umožňuje komunikovat s aplikací a Google Asistentem. Novinka je k dispozici (z ČR ale stále dost komplikovaně) v oficiálním e-shopu Googlu za 180 dolarů, tedy zhruba 3 900 Kč.

