Reklama je hlavní zdroj příjmů poskytovatelů obsahu na internetu, Google a jeho Youtube nevyjímaje. Na druhou stranu málokdo je nadšený z přerušení videa reklamou dlouhou i několik desítek sekund, a proto jsou ve velké oblibě různé aplikace nebo doplňky, které reklamu potlačují. Lidem se zkrátka nechce za obsah platit ani penězi, ani sledováním reklamy. Google se tedy neustále snaží na tyto blokovače vyzrát a zdá se, že se mu konečně povedl citelný zásah.

Reklama na internetu funguje tak, že původní tok dat je přerušen a do vzniklého místa se vloží reklama. Funguje tak jak webová stránka, tak zvuk a video. Modifikovaný software dokáže tento zásah rozpoznat a reklamu ignorovat. Uživatel je spokojený, není rušen reklamou, ale provozovateli webu utíkají příjmy. Youtubeři se naučili vkládat reklamní část přímo do hlavního videa. Takto vložený sponzorovaný klip nejde odlišit od zbytku streamu a žádný blokovač ho nepřeskočí. Samozřejmě o sponzora se musejí postarat sami, ale to je už jiná věc.

Google začal testovat podobný přístup. Videostream není přerušen způsobem, který dokáže klient rozpoznat, reklama je vložena na serveru přímo do videa a tváří se jako jeho součást. V současnosti není možné takovýto postup obejít a reklamu přeskočit. Poprvé na to upozornil tvůrce blokovacího softwaru @SponsorBlock na sociální síti X.

YouTube is currently experimenting with server-side ad injection. This means that the ad is being added directly into the video stream.

This breaks sponsorblock since now all timestamps are offset by the ad times.

— SponsorBlock (@sponsorblock@fosstodon.org) (@SponsorBlock) June 12, 2024