Sdílení v Google Workspace nikdy nebylo přehlednější

Snad každý uživatel online nástrojů z kancelářského balíku Google Workspace potvrdí, že kromě jednoduchého vytváření a cloudového ukládání je u souborů velmi praktická také možnost sdílení s jinými lidmi. Stačí zadat například e-mail a kolega či kamarád se může hned zapojit do tvorby prezentace nebo pročíst rozepsanou básničku. Ačkoli jde o jednu ze zásadních funkcí celého systému, sdílení rozhodně nebylo doposud úplně uživatelsky přívětivé. A to se teď mění.

Vskutku pozitivní novinka nestojí přímo na nových funkcích a možnostech, ale hlavně na přeskupení stávajících voleb. Vývojáři Googlu vzali ty nejdůležitější nastavitelné parametry sdílení z různých nabídek a konečně je vložili do té jedné, hlavní. V možnostech sdílení se tak nově rovnou ukazuje pole pro vepsání e-mailu dalšího člověka, přičemž jeho role se dá rovnou měnit v seznamu pod touto sekcí. Praktické je, že vlastník se zobrazuje vždy nahoře.

Další částí upraveného dialogového okna je i obecná volba pro Běžný přístup, kde se nastavuje globální pravomoc nakládání se souborem. To také není nic nového, jen se vše dostává do jedné nabídky pro sdílení. Mrkněte do Workspace, jestli už máte tuto novinku také nasazenou. My ano.

Jak často využíváte sdílení z Workspace?

Zdroj: techradar