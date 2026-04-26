TOPlist

Google chystá nové ikonky více než 10 aplikací. Některé se změní k nepoznání

  • Google chystá rozsáhlou proměnu ikon u více než deseti aplikací z balíku Workspace
  • Sjednocujícím prvkem bude gradientový efekt, který už známe od Map, Fotek či Gemini
  • Některá loga, například Disku, Kalendáře, Meetu nebo Keepu, projdou drastickou proměnou

Sdílejte:
Adam Kurfürst
26.4.2026 20:00
Ikona komentáře 0
google zmena ikon redesign ai ilustrace

Google v posledních měsících postupně mění podobu ikon svých nejdůležitějších aplikací. Zatímco u Map, Fotek a Vyhledávače šlo v zásadě jen o přechod na gradientové provedení (tzn. že využívá plynulé barevné přechody) s prakticky stejným tvarem, u dalších aplikací z balíku Workspace se chystá znatelně razantnější zásah. A některá loga se promění opravdu k nepoznání.

Server 9to5Google s odvoláním na zdroje obeznámené s plány společnosti informuje, že se Google konečně rozhodl vypořádat s největší výtkou vůči současné generaci ikon. Tu uživatelé od redesignu v roce 2020 zatracují především kvůli tomu, že je těžké je rozeznat na první přejetí očima – všechny totiž využívají stejnou kombinaci čtyř firemních barev a velmi podobný tvar.

Dokumenty, Prezentace, Tabulky: živější díky barevným přechodům

Nový vizuální styl pracuje se dvěma hlavními liniemi. První je již zmíněný gradientový efekt, s nímž firma začala u AI asistenta Gemini a postupně jej rozšiřuje napříč portfoliem. Působí moderněji a má reflektovat přítomnost umělé inteligence. U Dokumentů, Prezentací či Tabulek, kde dosud Google spoléhal na jednu dominantní barvu, to způsobí, že ikonky budou vypadat živěji.

disk dokumenty tabulky prezentace nova loga 9to5google

Další změnou v případě mnohých aplikací bude opuštění pravidla pro využití čtyř firemních barev (s výjimkou Gmailu). Projeví se to třeba u Disku nebo Google Meet.

Které ikony čeká největší proměna?

Ikona Google Disku se zbaví červené barvy a získá podobu zaobleného trojúhelníku se zeleným, žlutým a modrým gradientem. Dokumenty si zachovají svislý list papíru, ale Tabulky a Prezentace se chytře otočí na šířku, aby vizuálně odpovídaly tomu, jak se s nimi reálně pracuje.

Asi nejvýraznější změnou projde Google Meet, jehož videokamera bude nově převážně žlutá – důvod této volby ovšem není zcela zřejmý. Google Chat dostal podobu zelené bubliny ve tvaru pilulky s úsměvem, což působí jako odkaz na kdysi populární Hangouts. Kalendář se zase vrací k upomínce na trhací stolní typ s návratem klasické modré, zatímco Keep upouští od papírového pozadí a nechává vyniknout detailně zpracovanou žárovku.

google sluzby nova loga gradient 9to5google unik

Gmail jako jediná z nových ikon zachová všechny čtyři Google barvy, jak jsem již uvedl výše. Tvar písmene M ve formě obálky se mírně zaobluje, ale celkově zůstává podobný současné podobě. Změny dále čekají také aplikace Úkoly, Voice, Formuláře a Sites, byť v jejich případě jde spíše o jemnější úpravy.

Kdy se nové ikony k uživatelům dostanou, zatím není jasné. Vzhledem k rozsahu změn se nicméně dá očekávat, že Google bude redesign nasazovat postupně – stejně jako tomu bylo u dosavadních proměn Vyhledávače či Map.

Líbí se vám nová podoba ikon Google?

Zdroj: 9to5Google

O autorovi

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Sdílejte:

