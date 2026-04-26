Google chystá nové ikonky více než 10 aplikací. Některé se změní k nepoznání

Google v posledních měsících postupně mění podobu ikon svých nejdůležitějších aplikací. Zatímco u Map, Fotek a Vyhledávače šlo v zásadě jen o přechod na gradientové provedení (tzn. že využívá plynulé barevné přechody) s prakticky stejným tvarem, u dalších aplikací z balíku Workspace se chystá znatelně razantnější zásah. A některá loga se promění opravdu k nepoznání. Server 9to5Google s odvoláním na zdroje obeznámené s plány společnosti informuje, že se Google konečně rozhodl vypořádat s největší výtkou vůči současné generaci ikon. Tu uživatelé od redesignu v roce 2020 zatracují především kvůli tomu, že je těžké je rozeznat na první přejetí očima – všechny totiž využívají stejnou kombinaci čtyř firemních barev a velmi podobný tvar. Dokumenty, Prezentace, Tabulky: živější díky barevným přechodům Nový vizuální styl pracuje se dvěma hlavními liniemi. První je již zmíněný gradientový efekt, s nímž firma začala u AI asistenta Gemini a postupně jej rozšiřuje napříč portfoliem. Působí moderněji a má reflektovat přítomnost umělé inteligence. U Dokumentů, Prezentací či Tabulek, kde dosud Google spoléhal na jednu dominantní barvu, to způsobí, že ikonky budou vypadat živěji. Další změnou v případě mnohých aplikací bude opuštění pravidla pro využití čtyř firemních barev (s výjimkou Gmailu). Projeví se to třeba u Disku nebo Google Meet. Které ikony čeká největší proměna? Ikona Google Disku se zbaví červené barvy a získá podobu zaobleného trojúhelníku se zeleným, žlutým a modrým gradientem. Dokumenty si zachovají svislý list papíru, ale Tabulky a Prezentace se chytře otočí na šířku, aby vizuálně odpovídaly tomu, jak se s nimi reálně pracuje. Asi nejvýraznější změnou projde Google Meet, jehož videokamera bude nově převážně žlutá – důvod této volby ovšem není zcela zřejmý. Google Chat dostal podobu zelené bubliny ve tvaru pilulky s úsměvem, což působí jako odkaz na kdysi populární Hangouts. Kalendář se zase vrací k upomínce na trhací stolní typ s návratem klasické modré, zatímco Keep upouští od papírového pozadí a nechává vyniknout detailně zpracovanou žárovku. Gmail jako jediná z nových ikon zachová všechny čtyři Google barvy, jak jsem již uvedl výše. Tvar písmene M ve formě obálky se mírně zaobluje, ale celkově zůstává podobný současné podobě. Změny dále čekají také aplikace Úkoly, Voice, Formuláře a Sites, byť v jejich případě jde spíše o jemnější úpravy. Kdy se nové ikony k uživatelům dostanou, zatím není jasné. Vzhledem k rozsahu změn se nicméně dá očekávat, že Google bude redesign nasazovat postupně – stejně jako tomu bylo u dosavadních proměn Vyhledávače či Map. Zdroj: 9to5Google Adam Kurfürst — Publikováno: 26.4.2026