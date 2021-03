Google vydal aplikaci, která měří vzdálenost mezi mobily

Americký Google, konkrétněji řečeno vývojáři z týmu Developed with Google vydali zajímavou aplikaci WifiNanScan App. Nástroj, který je založen na principu Wi-Fi Aware, umožňujícím zařízením s Androidem 8 a novějším nalézt se mezi sebou a nebo třeba posílat napřímo soubory bez nutnosti připojení k dodatečné síti, má demonstrativní a experimentální poslání. Dovoluje telefonům určit vzdálenost, jakou mezi sebou mají.

Wi-Fi Aware (též známé jako NAN neboli Neighbor Awareness Networking) je možné používat pro posílání dat, hledání věcí nebo třeba automatické zobrazování informací o blízkých prodejnách. Na jeho základech stojí například i teprve nedávno uvedené Nearby Share. Nyní se americká firma ve spolupráci s partnerskými vývojáři rozhodla v rámci stejných principů vytvořit tento experimentální nástroj pro lokalizaci. Jak přesná WifiNanScan App od Developed with Google je? Zvládne určit vzdálenost mezi dvěma telefony, které jsou od sebe maximálně patnáct metrů, s přesností na jeden metr.

Nijak převratná lokalizace to není, ale v mnoha oborech či oblastech by to mohlo posloužit. Jde současně o trochu vylepšený nápad z dva roky staré aplikace WifiRttScan App, která řeší navigaci v interiérech, kde dobře nefunguje GPS. Celé platformě Wi-Fi Aware se má dostat od Googlu další velké pozornosti v rámci příprav Androidu 12.

Zdroj: 9to5