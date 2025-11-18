Vyhledávač Google, aplikace Počasí i Gemini nyní nabízí přesnější předpovědi. Využívají nový model WeatherNext 2 Hlavní stránka Zprávičky Google DeepMind představil model WeatherNext 2 pro předpověď počasí s 8x rychlejším generováním Nový model vytvoří stovky možných scénářů počasí za méně než minutu na jednom TPU Technologii využije Vyhledávač Google, Gemini, Pixel Weather a Mapy Google Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 18.11.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Týmy Google DeepMind a Google Research v pondělí společně představily WeatherNext 2, svůj dosud nejpokročilejší model umělé inteligence pro předpovídání počasí. Nová technologie údajně dokáže generovat předpovědi 8krát rychleji než předchozí verze a nabízí časové rozlišení až na jednotlivé hodiny. Model už Google nasazuje do svých služeb včetně Vyhledávače, asistenta Gemini nebo mobilní aplikace Počasí (Pixel Weather). Nesmírně rychlé předpovědi různých scénářů Největší výhodou WeatherNext 2 je schopnost vytvořit stovky možných scénářů vývoje počasí z jediného výchozího bodu. Zatímco tradiční modely počítají hodiny na superpočítačích, nový model Googlu zvládne každou předpověď za méně než minutu na jednom procesoru TPU. To meteorologům umožňuje lépe se připravit na extrémní situace a plánovat pro nejhorší možné scénáře. Model využívá novou technologii nazvanou Functional Generative Network (FGN), která do architektury modelu přidává kontrolovaný „šum“. Díky tomu zůstávají předpovědi fyzikálně realistické a vzájemně propojené – například když model předpoví vysokou teplotu v určité oblasti, správně odhadne i související změny vlhkosti a tlaku vzduchu. Přesnější ve všech ohledech WeatherNext 2 podle oficiálního blogového příspěvku překonává předchozí model v 99,9 % sledovaných parametrů jako jsou teplota, vítr nebo vlhkost vzduchu. Předpovědi jsou přesné v horizontu 0 až 15 dní dopředu, přičemž model dokáže pracovat s hodinovým rozlišením. To znamená podstatně detailnější informace pro plánování každodenních aktivit. Zajímavostí je, že model se učí pouze z jednotlivých meteorologických prvků – například teploty v konkrétním místě nebo rychlosti větru v určité výšce. Přesto dokáže předpovídat komplexní systémy jako jsou celé oblasti zasažené vlnou veder nebo očekávaný výkon větrných elektráren. Kde všude najdete nové předpovědi? Google už technologii WeatherNext začlenil do Vyhledávače, asistenta Gemini, aplikace Pixel Weather a rozhraní Google Maps Platform Weather API. V následujících týdnech se předpovědi založené na novém modelu objeví také přímo v aplikaci Mapy Google. Praktický dopad na každodenní život Pro běžné uživatele znamená WeatherNext 2 především spolehlivější předpovědi při plánování aktivit. Model dokáže lépe odhadnout riziko extrémních jevů, což pomáhá nejen jednotlivcům, ale i firmám při rozhodování o letových trasách, dodavatelských řetězcích nebo plánování venkovních akcí. Google už technologii testoval při experimentálních předpovědích cyklónů, kde pomáhal meteorologickým agenturám činit rozhodnutí na základě širokého spektra možných scénářů. Model WeatherNext 2 představuje významný posun v oblasti meteorologických předpovědí. Kombinace rychlosti zpracování, přesnosti a schopnosti modelovat různé scénáře z něj dělá nástroj, který může zásadně změnit způsob, jakým pracujeme s předpověďmi počasí. Spoléháte se na předpovědi z Vyhledávače Google či Pixel Weather? Zdroj: Google O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Google počasí Předpověď počasí Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1. Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá Adam Kurfürst 29.12.2024