Konečně! Do Wear OS hodinek zamíří funkce, která nám chyběla

Trh s Wear OS hodinkami nějakou dobu stagnoval, ale v posledních letech opět začíná nabírat spád a to i díky tomu, že Google poodhalil své hodinky Pixel Watch, které mají být představeny vedle nových Pixelů v říjnu letošního roku. Nyní se v kódu aplikace Služby Google Play objevila funkce, kterou by americká firma mohla teoreticky odhalit právě na této akci.

Pokud chcete přejít nyní ze staršího Wear OS zařízení na nové, nezbývá vám než obnovit hodinky do továrního nastavení, a ty nové nastavit. Neexistuje zde žádná záloha či obnovení ze staršího modelu, což by se mohlo změnit. Záloha by mohla být obnovena buď přímo ze zařízení, nebo přes úložiště Google One, kam by se mohla z hodinek nahrát.

Wear OS by Google Google LLC

Taková funkce měla být dle našeho názoru v hodinkách už dávno, ale nutno uznat, že pokud bude spuštěná spolu s hodinkami Pixel Watch, bude načasování přímo ideální. Firma totiž bude jistě lákat na snadný přechod ze starších Wear OS hodinek, což by mohlo zlákat více potenciálních zákazníků.

Oceníte tuto funkci?

Zdroj: GSMArena