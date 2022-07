Z Google vyhledávání náhle zmizely dva užitečné nástroje

Základní vyhledávací nástroj firmy Google, ať už ve formě řádku v prohlížeči, nebo jako samostatná aplikace v mobilu, běžně nabízí několik několik automatizovaných funkcí, které namísto klasického výsledku vyhledávání rovnou spustí nějaký proces. Příkladem jsou převaděč jednotek, kalkulačka, stopky nebo časovač, které lze rovnou ve výpisu výsledků spustit zadáním správných slov. Právě dva poslední zmíněné užitečné nástroje ale z neznámých důvodů z Google vyhledávání zmizely.

Namísto toho, aby se pod řádkem rovnou spustilo odpočítávání časovači či stopky, se nyní zobrazují pouze první standardní výsledky vyhledávání. Například u časovače s hodnotou 10 minut jde o YouTube video, požadavek na stopky zase končí jen vypsáním odkazů na nástroje třetích stran. Změny se týkají desktopového i mobilního vyhledávání.

@dannysullivan the Google timer stopped working, is it gone forever?

— Barry Schwartz (@rustybrick) July 21, 2022