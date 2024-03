Ve středu se největší technologické společnosti musely podvolit DMA

Akt o digitálních trzích vzešel z EU a má zajistit lepší prostředí pro konkurenci

Ve Vyhledávači Google přestal fungovat proklik na Google Mapy, uživatelé zuří

Uživatelé vyhledávače Google se ve středu 6. března probudili a zjistili, že z výsledků se nelze jednoduše dostat do služby Mapy Google, jako tomu bylo doposud. Například po zadání „Olomouc“ už nemůžu přes přiložený mapový snímek jednoduše skočit do aplikace – musím jej rozkliknout a po zvětšení kliknout na tlačítko „Trasa“, rychlejší cesta už neexistuje. Ale proč se mění dobře zažité způsoby?

Konkrétně odpojení Map od Vyhledávače Google má na svědomí Akt o digitálních trzích (Digital Markets Act, DMA), který vzešel z Evropské unie. Nařízení vstoupilo v platnost už 1. listopadu 2022, avšak technologičtí giganti, na které specificky cílí, se mu měli přizpůsobit právě do 6. března 2024. Cílem ustanovení je zajistit v digitálním světě lepší prostředí pro hospodářskou soutěž a znemožnit velkým korporacím, aby zneužívaly svého dominantního postavení na trhu.

Vyhledávání Google bylo zasaženo metodami proti takzvanému sebeupřednostňování, které jsou zakotveny přímo v DMA. Google tak nemůže ve výsledcích vyhledávání zvýrazňovat své vlastní služby, jako jsou právě Mapy nebo třeba Nákupy (srovnávač zboží), pokud mu to sami uživatelé nedovolí. Nástrojům mešních technologických společností by to mělo umožnit lepší konkurenceschopnost, avšak samotným spotřebitelům regulace zrovna radost neudělaly.

Na sociálních sítích se hned ve středu objevila smršť negativních komentářů. Uživatelé jsou ze zhoršené interoperability mezi Google službami rozzuření a kritizují politiky, kteří DMA hrdě podporují. Lavina kritiky se strhla zejména pod příspěvkem Pirátské strany, jež vyzdvihuje Akt i jako zásluhu svého europoslance Marcela Kolaji. Nutno však podotknout, že pro nařízení hlasovali všichni čeští europoslanci s výjimkou Kateřiny Konečné (KSČM), která se hlasování zdržela, a Stanislava Polčáka (STAN), jenž se omluvil.

Počínaje dneškem musí velké technologické firmy, jako jsou Meta či Google, dodržovat evropský akt o digitálních trzích. Pravidla jsou nastavena tak, aby mohly i menší firmy gigantům konkurovat. Změna znamená:

Google už v návaznosti na DMA spustil novou stránku podpory, která vysvětluje, jak odpojené služby znovu provázat. Údajně stačí rozkliknout si panel pro správu Google účtu (ve vyhledávači klikněte na profilovou ikonku a tlačítko „Spravovat účet Google) a v panelu po levé straně zvolte možnost „Data a ochrana soukromí“. Tam sjeďte níž a v kolonce „Propojené služby Google“ stiskněte „Spravovat propojené služby“. V nabídce, která se vám posléze otevře, zatrhněte jednotlivá propojení a svou volbu uložte. Svá rozhodnutí můžete kdykoliv změnit.

Ani tento postup ale v současné době nefunguje všem. Já osobně jsem si jím vůbec nepomohl a stejnou zkušenost mají i další uživatelé. „Zkusil jsem restart prohlížeče, odhlášení/přihlášení i promazání cookies a přihlášení a furt to samý. Na mobilu je jedna cesta, jak se prokliknu (kliknutí na adresu pod mapou), jinak se dostanu maximálně do minimapy, kde se dá otevřít vyhledání trasy,“ píše na X Pavel Koběrský.

Google samozřejmě není jedinou technologickou korporací, která se musela Aktu o digitálních trzích podvolit. EU cílila také na pět dalších společností, jimiž jsou Amazon, Apple, Meta (provozovatel Facebooku a WhatsAppu), Microsoft a ByteDance (společnost stojící za platformou TikTok).

