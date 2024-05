Google ztrácí ve vyhledávání. Proč se tak děje a kdo naopak posiluje?

Podle údajů GS Statcounter se zdá, že podíl Googlu na trhu vyhledávačů klesl na 86,99 %, což je nejnižší bod od roku 2009, kdy firma začala sledovat podíl vyhledávačů. Pokles představuje více než 4% pokles oproti předchozímu měsíci, což představuje největší zaznamenaný jednoměsíční pokles.

Je důležité si uvědomit, že data StatCounter, i když jsou cenná, mají určitá omezení při měření přesného podílu na trhu vyhledávačů. Data StatCounter jsou odvozena z webových stránek s nainstalovaným sledovacím kódem, což zavádí zkreslení.

StatCounter může sledovat pouze vyhledávání, která vedou k prokliku na webovou stránku. Nemůže zohlednit vyhledávání „bez kliknutí“, kdy uživatelé najdou potřebné informace přímo na stránce s výsledky vyhledávání, aniž by museli kliknout na jakoukoli webovou stránku. Tato vyhledávání bez kliknutí, která jsou stále běžnější, nejsou zachycena v datech StatCounter.

Hlášený pokles se zdá být nejvýraznější na klíčovém trhu společnosti Google, ve Spojených státech, kde její podíl na vyhledávání na všech zařízeních klesl o téměř 10 % a dosáhl 77,52 %.

Současně zaznamenali zisky konkurenti Microsoft Bing a Yahoo Search. Bing dosáhl 13% podílu na trhu v USA a 5,8% celosvětově, což je nejvyšší podíl od uvedení na trh v roce 2009. Celosvětový podíl Yahoo Search se téměř ztrojnásobil na 3,06 %, což je úroveň, která nebyla zaznamenána od července 2015.

StatCounter nyní tyto dubnové údaje přehodnocuje a dokončuje. Nejnovější informace je, že StatCounter se ještě nedohodl na definitivním dubnovém podílu společnosti Google na americkém trhu. Zdá se, že číslo, které kolovalo, bylo předčasné. Zde se můžete podívat na aktuální data.

Mnoho odborníků z oboru v poslední době vyjádřilo obavy z klesající kvality výsledků vyhledávání Google. Část komunity SEO se domnívá, že výsledky vyhledávacího giganta se po nejnovější aktualizaci zhoršily. Tyto obavy se začaly rozšiřovat i na průměrné uživatele internetu, kteří si stále častěji stěžují na stav svých výsledků vyhledávání.

Webová analytická platforma SimilarWeb poskytla další kontext na X (dříve Twitter) a uvedla, že její data pro USA za březen 2024 naznačují, že pokles společnosti Google nemusí být tak závažný, jak se původně uvádělo.

Is Google losing market share to Bing? pic.twitter.com/EwSgLfWBep

SimilarWeb také vyzdvihl silný výkon Yahoo a kategorizoval jej spíše jako zpravodajskou a mediální platformu než jako přímého konkurenta Googlu v kategorii vyhledávačů.

The uptick of Yahoo makes me think this can’t be right…

— Kevin_Indig (@Kevin_Indig) May 2, 2024