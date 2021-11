Co když Google selže? Nabízí teď novou zábavnou hru

Čím je Google nejznámější? Vyhledáváním. A víte, co se stane, když na zadanou frázi nic nenajde? V tuto chvíli zobrazí pouze stránku s textem “Na váš předmět vyhledávání nebyl nalezen žádný odkaz” a doporučí zkontrolovat či vyměnit zadaná slova. Do budoucna už to ale nejspíš taková nuda nebude. Na stránku bez výsledku vyhledávání totiž podle všeho míří nová klikací minihra.

Google již dříve spojoval vyhledávací stránku s různými ukrytými srandami (Easter Eggy) a dobře známá je také jeho dinosauří skákačka, která se objevuje při nedostupnosti internetu. Zmíněná nová minihra, která je k zastižení vlastně jen v případě, kdy vyhledávací algoritmus selže a vůbec nic nenajde, obsahuje roztomilého rybařícího ledového trolla. No… rybařícího. Tahá z vody náhodné předměty a ty pak odhazuje do kyblíku vedle sebe. Jde o primitivní hříčku, která ale trochu zpříjemňuje skok na obrazovku, kterou asi nechcete ideálně nikdy vidět. Zatím není jasné, zda a kdy se tato novinka dočká širšího zavedení.

Které další hříčky od Googlu znáte?

Zdroj: apolice