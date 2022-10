Google představil nový způsob, jak se mazat z vyhledávání

Společnost Google zavádí nový nástroj, skrze který budou moci uživatelé mazat osobní, kontaktní či jinak citlivé údaje o své osobě z výsledků vyhledávání. Prostředí nazvané “Results about you” (v zatím neoficiálním překladu “Výsledky o vás”) nabídne odstranění dat na pár kliknutí / klepnutí přímo v řádku s daným výsledkem. Novinka začala 28. září fungovat v USA a postupně se má dostat do dalších regionů.

“Pokud se vám nepodaří přimět vlastníka webu, aby obsah z webu odstranil, může společnost Google odstranit osobní údaje, které představují významné riziko krádeže identity, finančního podvodu nebo jiné konkrétní škody,” popisuje Google ve své nápovědě s odkazem na několik typů dat, která mohou být v tomto ohledu problematická.

Today, we're rolling out the “Results about you” tool for Google Search, making it easy to request the removal of search results that lead to content with personally identifying information, such as your personal phone number, home address or email address… pic.twitter.com/8D4eZ3Jftv

— Google SearchLiaison (@searchliaison) September 28, 2022