Když na Googlu vyhledáte “koronavirus”, zobrazí se vám SOS upozornění

Americký Google zareagoval na fakt, že Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila před několika dny globální stav zdravotní nouze. Ve spolupráci právě s WHO připravil do svého vyhledávání nástroj, který má lépe informovat obyvatelstvo. Pokud budete hledat informace o onemocnění virem 2019-nCoV, zobrazí se vám na stránce s výsledky kromě organických odkazů také několik dalších věcí. Půjde o odpovědi na základní otázky, tipy pro prevenci či aktuální zpravodajství. Objeví se také přímé spojení s kanálem příspěvků WHO na Twitteru, což je jen ze stěžejních zdrojů aktuálních informací. Google tedy reaguje na rozšiřující se koronavirus na místě, které je mu nejbližší – internetovém vyhledávání.

Today we launched an SOS Alert w/ @WHO, to make resources about #coronavirus easily accessible. When people search for related info on @Google, they’ll find the alert atop results page w/ direct access to safety tips, info, resources & Twitter updates from WHO.

— Google Communications (@Google_Comms) January 30, 2020