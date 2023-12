Česko v roce 2023 pohledem Google! Co se hledalo nejvíce?

Google je globálním vyhledávačem číslo jedna, co nenajde, to neexistuje

V České republice má silného konkurenta, Seznam.cz nabízí kvalitní služby

Co se nejvíce hledalo v roce 2023? Máme pro vás přehledné žebříčky od Google

Rok 2023 bude už brzy minulostí a je čas na nejrůznější hodnocení a statistiky. K těm nejzajímavějším patří statistiky vyhledávání přes Google, rychle se tak dozvíme, jaká byla největší témata letošního roku. Podle očekávání bodovaly prezidentské volby, co dalšího jsme hledali?

Tisková zpráva informující o Google vyhledávání byla doplněna o poutavou grafiku, kterou ztvárnil ilustrátor Jindřich Janíček, dvakrát oceněný v anketě Czech Grand Design Ilustrátor roku. Právě jeho obrázky si můžete prohlédnout v tomto článku. Ale teď už se pojďme podívat na samotné žebříčky!

Máme zde celkem šest žebříčků, hned ve čtyřech z nich ale najdeme prezidentské volby. Ty se podle očekávání staly událostí roku 2023, jednotliví prezidentští kandidáti a jejich rodinní příslušníci se hojně objevují v žebříčku osobností roku. Zastoupení pak mají rovněž v otázkách jak a proč, přičemž u té první to opět bylo rovnou první místo.

Události roku 2023

Prezidentské volby Válka v Izraeli a v Gaze Donio Martínek Rhodos Popeyes Ponorka Titanic Prigožin Svrab Zemětřesení Turecko Demonstrace 11. 3.

Tuzemské osobnosti 2023

Petr Pavel Andrej Babiš Kazma Monika Babišová Danuše Nerudová Iva Kubelková Ivana Chýlková David Prachař Karel Diviš Jaroslav Bašta

“Jak?” roku 2023

Jak volit Jak podat daňové přiznání přes datovou schránku Jak hluboko je Titanic Jak zrušit datovou schránku Jak vypadá svrab Jak vznikl Izrael Jak vzniká zemětřesení Jak zamrazit jahody Jak naladit Prima Plus Jak zamrazit houby

Smutná loučení

Matthew Perry Ken Block Tina Turner Karel Schwarzenberg Vašo Patejdl Sinéad O’Connor Jana Šulcová Milan Kundera Angus Cloud Patricia Janečková

České filmy a pořady

Stardance One Man Show The Movie Survivor Eliška a Damián Love island 2023 Zlatá labuť Docent Bod obnovy Jan Žižka Volha

“Proč?” roku 2023

Proč nespat na levém boku Válka v Izraeli proč Proč volit Babiše Proč světluška svítí Proč ho nemůžu dostat z hlavy Proč nevolit Babiše Proč otékají nohy Dana Zátopková proč neměla děti Proč kočky vrní Proč nemůžu spát

Jsem zvědav, jak budou podobné žebříčky vypadat v roce 2024 a jestli se objeví událost, která dokáže takto zásadně ovlivnit hned několik žebříčků. Každopádně život bez Google už si moc neumím představit, vyhledávač používám doslova každý den a navíc jej vývojáři neustále vylepšují. Většinou ale nepoužívám dedikovanou aplikaci Google, ale vyhledávám přes adresní řádek v prohlížeči Chrome.

Je to pro mě nejjednodušší a nejrychlejší cesta, kterou mohu jedině doporučit. Co se týká konkurenčního vyhledávání od Seznam.cz, vývojáři jej neustále vylepšují, ale Google je zkrátka silný soupeř. Když už jsem ale zmínil Seznam.cz, musím se alespoň lehce dotknout aplikace Mapy.cz, ta je pro mě už několik let volbou číslo jedna, Google Mapy prakticky nezapínám…

Jak často používáte Google?

