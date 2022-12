Konec klikání. Z Google vyhledávání mizí dlouholetá klasika

Nejen mezi tvůrci webových stránek koluje vtípek, že nejlepší místo pro ukrytí mrtvoly je druhá stránka s výsledky vyhledávání na Google. Tam totiž chodí opravdu málokdo a co není na první stránce, to už skoro neexistuje. Do budoucna už ale tato praxe nejspíš postupně platit nebude, protože se Google rozhodl začít nasazovat automatické načítání dalších výsledků neboli nekonečné scrollování.

Starting today, we’re bringing continuous scrolling to desktop in English in the U.S. so you can continue to see more search results easily. When you reach the bottom of a search results page, you'll now be able to see up to six pages of results. pic.twitter.com/xIuVP24FFm

— Google (@Google) December 5, 2022